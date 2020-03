Domanda di mobilità, importante la compilazione degli allegati

Una tra le cose più importanti della domanda della mobilità è la compilazione e la gestione allegati riferite alla stessa domanda.

Nella piattaforma delle Istanze Online del Miur, nella sezione “Altri Servizi” c’è la pagina riservata alla “Gestione Allegati”. In tale pagina è possibile inserire l’allegato da associare successivamente alla domanda di mobilità territoriale o professionale.

Gli allegati principali da allegare alla domanda di mobilità sono i seguenti:

Allegato D dell’anzianità del servizio. Allegato F per la continuità del servizio e per il rientro nella scuola di precedente titolarità. Autocertificazione delle esigenze di famiglia e dei titoli culturali. Dichiarazione personale del bonus aggiuntivo “una tantum” di 10 punti. Autocertificazione del diritto alle precedenze ai sensi dell’art.13 CCNI mobilità. Per i passaggi di ruolo, la dichiarazione del superamento dell’anno di prova e del possesso del titolo di abilitazione per le classi di concorso per cui si chiede passaggio. Per i passaggi di cattedra la dichiarazione del possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui si chiede passaggio. qualsiasi altra dichiarazione o documentazione.

La norma che regola la documentazione da allegare alla domanda di mobilità è l’art.4 dell’OM 182 del 23 marzo 2020, in cui per esempio viene specificato che le domande di mobilità devono essere corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati (Allegato D). che il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” di cui alle tabelle allegate al C.C.N.I. mobilità, secondo quanto precisato in nota 5-ter dell’Allegato 2, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nell’apposita sezione MOBILITA’ del sito MIUR MI, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Nell’art.4 dell’OM 182 è anche specificato che la valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla presente ordinanza. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al C.C.N.I. 2019.

Si consiglia anche una attenta lettura del comma 19 dell’art.4 dell’OM 182/2020 per evitare di vedersi annullati i punteggi richiesti nella domanda di mobilità.