Domande Gps 2024 da oggi, chi è già incluso in graduatoria mantiene il punteggio? Ecco cosa dice l’Ordinanza

Gps 2024/2026, pubblicata finalmente l’ordinanza ministeriale tanto attesa: tutto pronto per partire con la procedura di presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 degli aspiranti docenti. Si tratta di graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e per le supplenze brevi da graduatoria di Istituto.

L’articolo 3 dell’ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024 sulle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) tocca i seguenti punti:

Costituzione delle GPS: In ciascuna provincia vengono costituite GPS finalizzate all’attribuzione delle supplenze, subordinatamente allo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999. Distinzione delle GPS: Le GPS sono distinte in prima e seconda fascia. Gli aspiranti che hanno i requisiti presentano la relativa istanza per una sola provincia attraverso procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni dell’ordinanza. Aggiornamento e nuovi inserimenti: I punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze nelle GPS di prima e seconda fascia sono determinati esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti tramite le procedure informatizzate. I titoli dichiarati devono essere posseduti e conseguiti entro la data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione. Punteggio degli aspiranti già inclusi: Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali per il biennio 2022/2023-2023/2024 che non presentano domanda di aggiornamento, inserimento o trasferimento, mantengono il punteggio con cui figuravano nelle graduatorie del precedente periodo.

Gps, come presentare domanda?

Le domande si potranno presentare dalle 12.00 di oggi, lunedì 20 maggio alle 23.59 di lunedì 10 giugno, come riporta Flc Cgil.

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

