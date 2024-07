Domande Gps, terza fascia Ata e incombenze di fine anno: segreterie scolastiche al collasso. La Flc Cgil scrive al Ministero

Le segreterie scolastiche stanno vivendo un periodo bollente, con le tante incombenze presenti. Per questo la Flc Cgil ha deciso di scrivere al ministero dell’Istruzione e del Merito per porre l’attenzione su questo aspetto:

“Oltre le normali incombenze burocratiche di fine anno scolastico e di preparazione del nuovo, infatti – afferma il sindacato – le operazioni di valutazione delle domande di Terza Fascia ATA, di competenza delle istituzioni scolastiche, e quelle di controllo delle domande GPS (che da decreto sono attribuite agli Uffici Scolastici Territoriali, ma che spessissimo vengono riversate su scuole polo) stanno mettendo in difficoltà i pochi assistenti amministrativi attualmente in servizio.

Le segreterie scolastiche, infatti, in questo periodo, risultano decimate per l’avvicendamento del personale che fruisce delle ferie e, verosimilmente, per gli assistenti amministrativi al lavoro, anche con contratto a tempo determinato, potrebbe essere la prima volta che si approcciano alla valutazione delle domande attualmente in corso.

Abbiamo richiesto al MIM, tra le altre cose – spiega la Flc Cgil – di fornire loro istruzioni operative e indicazioni in merito, così come avvenne in occasione del precedente aggiornamento per poter almeno agevolare il lavoro. Così come, abbiamo segnalato che sarebbe utile conoscere la tempistica, anche al fine di organizzare per tempo la valutazione delle domande per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Anche in questo caso una “mancanza” rispetto le procedure di tre anni fa.

Altro aspetto che è stato fatto rilevare, poi, è che, a differenza del precedente aggiornamento, non è presente la funzione “Gestione delle posizioni” per la valutazione delle domande di terza fascia. Queste, in estrema sintesi, sono le richieste che abbiamo fatto in quest’ultima occasione dando voce a quelle che avanzano molti colleghi delle segreterie”.