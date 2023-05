Don Milani, a 100 anni dalla nascita: il 27 maggio la marcia PerugiAssisi continua a Barbiana – DIRETTA ORE 16,30

Il 27 maggio prossimo si celebreranno i 100 anni dalla nascita di Lorenzo Milani, una delle più importanti figure di educatore del Novecento.

In occasione di questo importante anniversario proprio sabato 27 maggio, la marcia PerugiAssisi, che ha avuto luogo lo scorso weekend, continuerà a Barbiana dove ci saranno le celebrazioni in onore di Don Milani.

Il programma della giornata

La nuova marcia partirà da Vicchio (piazza Giotto) alle ore 9.00 dove interverranno: Flavio Lotti, coordinatore nazionale Tavola della Pace e organizzatore Marcia PerugiAssisi-Marcia della Pace e della Fraternità; Giovanni De Gara, autore dell’installazione “Eldorato”; gli studenti dell’Istituto comprensivo di Vicchio, autori del libretto “Don Milani e la Scuola di Barbiana… appassionatamente attenti al presente e al futuro”

Alle ore 10:45 al ritrovo Lago Viola ci sarà una sosta al Lago Viola con diretta della visita del Presidente della Repubblica su maxischermo. Alle ore 12:30 si partirà per Barbiana. Alle ore 14:00 avrà luogo il Saluto delle Autorità

Interverranno Rosy Bindi, Presidente del Comitato Centenario Don Milani e Luigino Bruni, economista-collaboratore di Papa Francesco. A seguire si esibirà il Quartetto d’archi della Scuola di Musica di Fiesole e alle ore 15:00 sarà celebrata la Santa Messa officiata dal Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, e dal Card. Matteo Maria Zuppi, presidente CEI.

I luoghi di Don Milani

E’ tutto pronto a Vicchio per l’evento dell’anno nel piccolo Comune del Mugello, in provincia di Firenze. Il nome di Don Lorenzo Milani è indissolubilmente legato a quello di Vicchio perché proprio qui, dalla fine degli anni 50 e fino alla sua morte nel 1967, egli svolse il suo incarico di parroco nella piccola frazione di Barbiana.

E proprio a Barbiana si sviluppò la straordinaria esperienza di una scuola innovativa non solo sotto il profilo didattico ma soprattutto sotto l’aspetto umano e politico. Esperienza che, come è noto, è ben descritta e documentata nel libro “Lettera ad una professoressa” scritto dagli stessi alunni del Priore.

“Era un maestro don Lorenzo Milani, un vero maestro – dice il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, come riporta il quotidiano La Nazione – e i veri maestri non smettono mai di insegnare. C’è sete di giustizia, di conoscenza, di dignità in questo complesso mondo di oggi e le parole, i pensieri e le azioni del parroco di Barbiana rappresentano un patrimonio vivo, di inestimabile forza e valore per le donne e gli uomini di buona volontà. Ricordare i cento anni dalla nascita di don Lorenzo sono certo che non sarà solo una doverosa celebrazione, ma soprattutto una nuova assunzione di impegno”.

“L’esperienza educativa e scolastica di Barbiana – dichiara sempre alla Nazione il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa – segnò i tempi, cambiò la società. Uguaglianza delle opportunità, lotta alle ingiustizie e a ogni forma di esclusione, diffusione della conoscenza e della cultura, l’impegno civile individuale dell’’I care’… Barbiana, don Milani sono ancora oggi tutto questo. Un’eredità che possiamo onorare degnamente solo mettendola in pratica ogni giorno”.

La diretta della Tecnica della Scuola

Il 26 maggio alle ore 16.30 la nostra testata proporrà una diretta con esperti che ben conoscono il lavoro e l’opera del “Priore di Barbiana”: Enrico Bottero, pedagogista e ricercatore, e Raffaele Iosa, ex ispettore tecnico e pedagogista. Sarà presente anche un ex alunno di Don Milani, Paolo Landi.

SEGUI LA DIRETTA