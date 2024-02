Don Milani e didattica innovativa: convegno a Catania il 15 febbraio con il prof Manni, vincitore del Global Teacher Award

Promosso dall’AIDU (Associazione Italiana Docenti Universitari), in collaborazione con La Tecnica della Scuola e altre associazioni del settore scolastico, giovedì 15 febbraio alle ore 16,00 presso l’artistica Sala Vaccarini del Convitto Nazionale Mario Cutelli di Catania avrà luogo il convegno sul tema: “Educazione e innovazione sulla scia di Don Milani”.

Con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Catania e del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario di Don Milani, il convegno ripropone ancora una volta il messaggio pedagogico del parroco di Barbiana e l’Arcivescovo Mons. Luigi Renna tratterà il tema: “Alle radici della passione educativa di Don Milani”.

Dopo il saluto introduttivo della presidente AIDU di Catania, prof. Rosa Calvagna ed i saluti istituzionali del Rettore del Convitto Stefano Raciti e del Dirigente dell’Ufficio scolastico Territoriale, Emilio Grasso, interverranno dalla Presidenza nazionale AIDU i professori Alfonso Barbarisi e Roberto Cipriani sull’attualità della lezione di Don Milani nella scuola e nella società di oggi, in risposta all’emergente crisi educativa e valoriale.

Le regole pedagogiche di Don Milani “Maestro attento a tutti e a ciascuno” saranno illustrate dal prof. Italo Fiorin, docente di pedagogia generale e sociale alla Lumsa di Roma e le innovazioni nella scuola di oggi sulla scia di Don Milani saranno presentate dal prof. Daniele Manni di Lecce, vincitore del Global Teacher Award, il quale da imprenditore, prestato alla scuola, ha trasmesso ai suoi studenti la cultura d’impresa attivando una didattica innovativa che rende gli studenti protagonisti, proattivi, creativi e “azionisti” nell’impresa educativa e formativa della scuola.

La prof. Paolina Mulè, docente di didattica e pedagogia speciale all’Università di Catania, commentando “Lettera ad una professoressa” farà luce sul processo di integrazione scolastica e di inclusione sociale.

Il tema “La Costituzione come scuola di cittadinanza” sarà trattato dal prof. Luigi D’Andrea , docente di Diritto Costituzionale Università di Messina e Presidente nazionale MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale).

Al convegno, che sarà coordinato dal preside Giuseppe Adernò, hanno aderito l’AIMC, il MEIC, l’UCIIM; le associazioni DIESSE e DISAL; gli uffici diocesani per la pastorale scolastica, universitaria e dispersione scolastica; l’associazione degli ex allievi del Convitto Cutelli e La Tecnica della Scuola, che da sempre ha raccontato il cammino di innovazione per una scuola di qualità.

Ai docenti sarà rilasciato dall’UCIIM l’attestato di partecipazione, mediante registrazione e QR Code.

SCARICA LA LOCANDINA