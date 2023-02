Donna morta a Merano: indagato per omicidio volontario il compagno, custode della scuola dove è stata soccorsa

Ci sono importanti aggiornamenti sul caso di Sigrid Groeber, la 39enne trovata priva di sensi all’interno della scuola provinciale alberghiera Kaiserhof, e deceduta poi, sabato notte, tra il 18 e il 19 febbraio, all’ospedale di Merano, dove era arrivata in gravissime condizioni.

Come riporta Ansa, gli investigatori hanno subito intrapreso la pista dell’omicidio: le ferite, molteplici, trovate sulla donna non sembrano lasciare spazio ai dubbi. Al momento ad essere indagato per omicidio volontario è Alexander Gruber, il compagno 55enne della donna e custode della scuola.

I due erano conviventi

Gruber, che al momento si trova in osservazione nel reparto di psichiatria, aveva lanciato l’allarme, dicendo ai soccorsi che la 39enne era caduta dalle scale. I due, come riporta Il Corriere del Veneto, convivevano in una casa di fronte la scuola alberghiera in questione. Inizialmente il rapporto tra i due era stato considerato di semplice amicizia. L’autopsia, che sarà effettuata domani, dovrebbe portare chiarezza.

L’uomo non ha rilasciato dichiarazioni: ai carabinieri ha soltanto detto di aver passato la serata assieme alla 39enne prima di avere un crollo psicologico.