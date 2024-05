Dop scuola: perché i docenti devono mettere da parte l’autorità con i bambini con disturbo oppositivo provocatorio?

I docenti dovrebbero mettere da parte l’autorità con i bambini con disturbo oppositivo provocatorio per evitare conflitti e favorire un ambiente di fiducia. Approcci empatici e collaborativi aiutano a gestire meglio i comportamenti difficili. VAI AL CORSO

Il DOP, Disturbo Oppositivo Provocatorio, comporta, da parte dell’alunno, atteggiamenti conflittuali e rifiuto di adeguarsi alle normali regole condivise dalla classe. Il rifiuto di fare i compiti o di seguire la lezione sono ulteriori segnali di una condizione di disagio, alla quale il docente non dovrebbe reagire con autorità, ma con ascolto e comprensione; con pazienza; con critiche costruttive; con la promozione delle capacità e dei talenti dell’alunno; con attività di gruppo volte a favorire la cooperazione.

Necessità di ricorrere all’insegnante di sostegno?

In questi casi è doveroso ricorrere all’insegnante di sostegno? No, i casi descritti non richiedono l’insegnante di sostegno (non necessariamente) in quanto non riguardano condizioni di vera e propria disabilità. Tuttavia, in presenza di casi certificati da una diagnosi, è necessario predisporre il piano didattico personalizzato in quanto ci troviamo in presenza di diagnosi riconosciute e dunque di bisogni educativi speciali (Bes), i quali richiedono interventi educativi speciali.

Punti tematici

Problematiche primarie e problematiche secondarie: distinguerle per migliorare l’intervento.

DOP: strumenti d’intervento dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

Comportamenti oppositivi: strumenti d’intervento dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

Prevenire comportamenti oppositivi.

Intervenire davanti a comportamenti oppositivi.

Tecniche e modalità d’intervento per incrementare la motivazione.

Strategie didattiche finalizzate al coinvolgimento degli alunni.

Strategie d’intervento in classe volte allo sviluppo di una didattica inclusiva.

Il vissuto emotivo nei DOP. Conoscerlo per trasformarlo in un vantaggio.

Il corso

Su questi argomenti il Corso Dop: strategie di intervento in classe, in programma dal 7 giugno, a cura di Marco Catania.

