Dopo i Futuristi, ecco I colpitori, il movimento per combattere la società liquefatta. Tra i fondatori sportivi, docenti, poeti e pedagogisti

Cosa possono fare un gruppo di artisti, poeti, sportivi, docenti e pedagogisti? Fondare un movimento, I colpitori.

A spiegare di che si tratta è proprio una delle fondatrici, Federica Guglielmini: “Difendiamo e colpiamo! Nasciamo come forma di difesa in reazione a questa società liquefatta a cui serve tracciare nella terra i propri ring. Il movimento dei Colpitori ha una forma diversa da quella dei Futuristi: tra le fila dei Colpitori non ci sono solo poeti e artisti, ma anche pugili, docenti, discenti, pedagoghi… e cioè quella società che non ha paura di ri-disegnare se stessa favorendo l’incontro con il pugile interiore, il suo processo nobilitante perché il cammino evolutivo del pugile è cultura dell’uomo che sa vincere, sa perdere e a conclusione di ogni incontro sa abbracciare l’altro”.

Il manifesto dei Colpitori

Di cosa si tratta nello specifico? È un movimento, laico e apartitico, come lo è il suo Manifesto. I Colpitori desiderano, come l’allenatore e il cutman, stare all’angolo di questa generazione portando in scena, in dibattito, in sfida, sui giornali, nei salotti culturali, nelle scuole, fra le arti, il messaggio pugilistico come fonte di ispirazione e di riflessione della nostra contemporaneità. Considerano il ring un luogo di incontro dentro il quale specchiarsi, un luogo necessario per affrontare i colpi che la società porta senza regole.

Il Manifesto si compone di 8 punti ed è già presente in alcune palestre di boxe per poter essere visionato. Gli altri fondatori di questo movimento sono Dome “Keating” Bulfaro, poeta e appassionato di boxe, l’ex campione italiano di boxe Renato “Chirurgo” De Donato, il Docente di Specializzazione in Medicina dello Sport Mario Ireneo Sturla, l’autore comico Riccardo C. Mauri, autore nel 2021 di Non fate arrabbiare Petra, romanzo per ragazzi che parla di adolescenza e pugilato al femminile. Dopo l’uscita dei Manifesto si sono uniti al gruppo altri due Colpitori: l’illustratore Mauro Cicarè e il docente Michele Carrieri.

I 10 punti dei Colpitori

1- Il Manifesto è stato tradotto in inglese per dare da subito al movimento un respiro anche internazionale. “La metafora del boxeur” è la chiave per leggere i punti deboli del mondo, andando a scovare risorse interiori inimmaginabili.

2- Progetti scuole e Università. Presentazione dell’opera letteraria, nei licei e nelle scuole medie italiane del Manifesto dei Colpitori di natura profondamente multidisciplinare perché può essere affrontato e studiato sia nelle lezioni di italiano/letteratura includendo l’importante tema dell’educazione civica e dell’educazione sportiva che impreziosiscono la nostra opera. Per i licei a indirizzo artistico, grafica e design il Manifesto Dei Colpitori può essere fonte di ispirazione per un corso, un laboratorio o workshop sui Colpitori, invitando gli studenti a rappresentare a seconda dei loro talenti i Colpitori e il loro messaggio, lavorando sul concetto di “colpo”, inteso come atto creativo e non offensivo, un atto di risveglio nella propria produzione artistica e nondimeno della coscienza collettiva sociale di oggi. Le opere dei ragazzi verranno inserite nel sito (in preparazione) e sui social dei Colpitori e citate nei comunicati stampa verso tv e giornali. Partirà a ottobre 2023 un corso all’Istituto Raffles di design a Milano e alla Milano Tatoo School sui Colpitori e in diversi altri istituti italiani dove i ragazzi daranno vita tramite ai loro talenti con opere sui Colpitori; illustrazioni, opere di grafica, pitture.

3- Produzione di materiale didattico di ricerca e di studio sul Manifesto dei Colpitori (prima pubblicazione in Italia il 21 marzo del 2023 – Corriere della sera 27esima Ora). La dott.ssa Marianna Orsi laureata in italianistica e docente all’University College of London ha prodotto un lavoro di studio sul Manifesto dei Colpitori mettendolo a confronto con il Manifesto Futurista e presenterà il suo lavoro di studio in diversi licei italiani.

5- Canzone sulla boxe, per suggestionare artisti di ogni tipo nel creare nuove opere sul pugilato e sul suo immaginario e i giovani.

6- Librerie. Numerose sono le palestre in tutta Italia che, stimolate dall’azione culturale dei Colpitori, si stanno mobilitando per creare librerie (o angoli libri) dedicate alla letteratura pugilistica (e non solo), all’interno delle loro sedi per investire nella cultura della boxe. Si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale che si muove per ritessere l’amore verso la nobile arte e coltivare i suoi valori indispensabili di rispetto sociale, valori che con urgenza sono da riscoprire. L’esempio per eccellenza è l’Heracles Gymnasium fondato da Renato De Donato, una palestra-biblioteca studio, unica in Europa. In collaborazione con la Libreria Popolare Tadino (nata nel 1952 come Libreria delle Nuove Corsie dei Servi per volontà David Maria Turoldo, filosofo, teologo, scrittore, poeta, e di Camillo De Piaz, religioso, saggista e traduttore, oggi guidata dall’ appassionato librario Guido Duiella) abbiamo fondato la Libreria dei Colpitori, aprendo all’interno della libreria una importante sezione specializzata in letteratura pugilistica, diventando così un punto di riferimento per la città e un avamposto culturale per la cultura del pugilato, che è cultura di un popolo che deve imparare a rialzarsi, e che deve essere in grado di insegnarlo ai giovani.

7- I Colpitori si stanno relazionando con gli psicologi dell’Associazione Piperà, Simona Bianco e Armando

Toscano che si occupano di riqualificazione di quartiere e di psicologia di comunità intesa come

collettività, come territorio abitato a favore del benessere urbano e sociale. I professionisti della cura

riconoscano il valore educativo del pugilato, delle sue potenzialità nella prevenzione del degrado relazionale nei

quartieri, nelle città e nelle sue periferie. Lì, dove le ferite non si vedono o, peggio, non si vogliono vedere, è

dove i Colpitori vogliono andare. Lì è dove ci aspettano.

8- I Colpitori hanno nel Ring Rap Poetry Slam, già in programma nel 2024 al Teatro Binario 7 di Monza, un torneo di poesia improvvisata, dove i migliori giovani poeti (slammer e rapper) improvvisatori italiani, grandi pugili e poeti stranieri di fama internazionale sono protagonisti di tre spettacoli unici nel loro genere.