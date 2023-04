Dopo quarant’anni di insegnamento, prof in pensione diventa avvocato a 82 anni: “aiuterò gratis chi ne ha bisogno”

Inseguire i propri sogni, non è mai troppo tardi. È il caso di Michele Campanile, un professore che ha insegnato per quarant’anni e dal 2007 è in pensione. Ma la strada dell’insegnamento non era quella scelta da Michele che, 57 anni fa, si laureò in Giurisprudenza all’università di Camerino. Poi la necessità di mantenere la famiglia lo portò a insegnare nel 1966, appunto fino al 2007, storia e filosofia al liceo classico di Monte Sant’Angelo, in Puglia. Ma il vecchio amore del prof Campanile è rimasto. Così, all’età di 82 anni, Michele ha giurato in Corte d’Assise a Foggia ed è diventato avvocato.

La storia è raccontata da voglioinsegnare.it. L’ex docente e adesso avvocato, ha affermato di voler fare questo passo per chiudere un cerchio aperto molti anni fa e di voler esercitare la professione solo per aiutare chi non può pagare e non per aiutare la famiglia. “Ho vissuto gli anni della gioventù e questo è stato bello”. Campanile ha esercitato il praticantato in uno studio di avvocati prima dell’esame di riabilitazione.

“Ho una pensione, posso vivere con quella. Voglio aprire uno studio con mia figlia che già lavora a Bologna e gli anni che mi restano voglio dedicarli a chi ha bisogno e alla professione”.