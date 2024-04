Dote Scuola Lombardia, domande entro il 16 maggio per materiale didattico borse studio

Sono già aperte da ieri, 4 aprile, le iscrizioni a Dote Scuola Lombardia: fino al 16 maggio 2024 sarà possibile presentare domanda di Dote Scuola – componente Materiale Didattico a.s. e f. 2024/2025 e Borse di Studio statali a.s. 2023/2024.

Ci sarà tempo fino alle ore 12 del 16 maggio 2024.

Con questa misura Regione Lombardia sostiene gli studenti entro 21 anni residenti in Lombardia, frequentanti l’a.s. 2024/2025 di corsi a gestione ordinaria (istruzione o istruzione e formazione professionale) in scuole secondarie di I e II grado (o 2023/2024 ultimo anno scuola second. II grado), statali o paritarie, o istituzioni formative accreditate, in Lombardia o Regioni confinanti con rientro quotidiano presso la residenza.

L’ISEE non deve essere superiore a 15.748,78 euro, richiesto a partire dal 1° gennaio 2024 e in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

A disposizione, buoni da 150 a 500 € per libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti didattici.

Prodotti acquistabili

Libri di testo

Ad esempio: i libri di testo, di narrativa, i dizionari, sia cartacei sia digitali, in lingua italiana e/o in lingua straniera, consigliati dalle scuole.

Dotazioni tecnologiche

Ad esempio: personal computer, tablet, lettori di libri digitali, stampanti, software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi dell’apprendimento e disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/DVD/CD-ROM, memory card, hard disk esterni), dispositivi di input (come tastiere, e-pencil, lettori smart-card, mouse), di output (come monitor pc, stampanti) e ogni hardware legato al pc con la sola eccezione del materiale di consumo, ovvero cartucce, toner, carta, ecc.

Materiali per la didattica

Ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico (come compassi, righe e squadre, goniometri), per il disegno artistico (come pennelli, spatole, acquarelli, pennarelli, colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni e calzature antinfortunistiche), strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.

Beni e servizi di natura culturale

Ad esempio biglietti per mostre, musei, teatro.

Prodotti non acquistabili

Materiali di consumo

Ad esempio cancelleria (tra cui penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle).

Borse di studio

Modalità e tempi di erogazione della componente Borse di Studio statali a.s. 2023/2024 saranno pubblicate a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito sul Portale dello Studente.

I beneficiari riceveranno comunicazione anche via e-mail dalla casella istituzionale [email protected]