Dote scuola Lombardia, domande fino al 15 giugno 2021

Dote Scuola è la misura di Regione Lombardia che prevede contributi per sostenere economicamente le famiglie e gli studenti dai 3 ai 21 anni residenti in Lombardia e frequentanti corsi ordinari di istruzione o corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Sono quattro le componenti previste per l’anno scolastico 2021/2022:

Materiale didattico

Merito

Buono Scuola

Sostegno disabili.

Le quattro componenti si aprono in periodi diversi nel corso del 2021 e 2022. Le date per ciascuna sono comunicate di volta in volta tramite avvisi specifici pubblicati Bandi Online.

Le componenti Dote Scuola sono compatibili tra loro, ad eccezione di Materiale didattico e Borse di studio statali per cui si può ricevere un solo contributo per studente.

I requisiti di ammissione e i parametri Isee per ciascuna componente sono specificati nei singoli bandi e riportati in questa pagina, all’interno dei paragrafi dedicati a ciascuna componente.

La domanda può essere presentata unicamente attraverso la piattaforma Bandi On Line di Regione Lombardia, accedendo tramite SPID o CIE/CNS.

Bando Materiale didattico e borse di studio statali

Al momento è aperto il bando Dote Scuola Materiale didattico e borse di studio statali. Si tratta di un contributo di Regione Lombardia per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. Il contributo varia da 200 a 500 euro.

È riservato a studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado (statali o paritarie) oppure istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti (purché lo studente rientri ogni giorno alla propria residenza), con Isee 2021 inferiore o uguale a 15.748,78 euro. Sono valide solo le attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2021.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 15 giugno 2021.