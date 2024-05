Dove sono finiti i percorsi abilitanti 30 CFU per la classe di concorso B014?

Al Ministero dell’Università e della Ricerca

Al Ministero dell’Istruzione e del Merito

Si evidenzia che, a tutt’oggi, nessuna Università ha accreditato i Corsi Universitari Abilitanti da 30 CFU per i docenti specializzati sulla classe di concorso B014 (I.T.P.) impedendo a molti docenti aspiranti l’inserimento in prima fascia nelle GPS entro il 10/6/2024, termine ultimo per la presentazione delle domande GPS. Tale situazione ha discriminato ulteriormente gli ITP della c.d.c. B014 per l’impossibilità di poter conseguire un’abilitazione ormai attesa da anni e per l’impossibilità di poter acquisire ulteriore punteggio per i titoli accademici da aggiungere nella classe di concorso sul sostegno, per chi risulta già specializzato sul sostegno.

Come si evince dai seguenti siti internet:

dell’Università di Roma Tre (vedi link https://cafis.uniroma3.it/?page_id=489&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3avW2kzCwBz0LjixeY-NTV3ME8PhEtXlbYDBSJlXCQ1DJMhrTy2xsb–A_aem_AbI-Hsd55wRP3an9AXusRFYMrc15lf7vMzTjntIVnD54Yxag-R3_B5aRfvO3jcG93UOWbOtq-y2qIjPYUjmV41fN);

dell’Università di Salerno (vedi link https://web.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/171/module/83/row/26185/avviso-percorsi-universitari-e-accademici-di-formazione-iniziale-dei-docenti-delle-scuole-secondarie-di-i-e-ii-grado?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1bA473fUloAI7FNWivj2UN4CJHTslTjFLoJI-8aA44U3ak7WtQl1Dcll0_aem_AbLPq3uP7zBPC3t2FjrNhJPZrrj9rmbO9Mgw6TWFXU38wGjWQQs5Vd6YlPqfk5E-m1LOLxpQN1yxhWcSRxCToBRV)

è stato già chiesto ai Ministeri l’accreditamento dei percorsi di formazione in oggetto, ma ancora nulla è stato fatto.

Pertanto, vista la situazione, al fine di scongiurare ulteriori discriminazioni ai docenti interessati ed eventuali ricorsi giudiziari rivolti all’amministrazione scolastica per il riconoscimento del diritto a poter conseguire l’abilitazione in oggetto, con la presente si sollecita l’attivazione immediata dei suddetti corsi abilitanti 30 CFU sulla c.d.c. B014 per i docenti specializzati.



Luigi Cipriani