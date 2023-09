Dpcm percorsi abilitanti docenti: come accedere ai concorsi per insegnare, le info utili – DIRETTA ore 13

Dpcm percorsi abilitanti docenti: come accedere ai concorsi per insegnare, le info...

Il tanto atteso Dpcm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Cosa prevede il Dpcm

Il testo illustra i contenuti dei Cfu da conseguire e gli obiettivi minimi di ogni corso, divisi per ogni percorso: 60 Cfu, 30 Cfu per chi ha maturato 3 anni di servizio, 36 Cfu per chi ha già conseguito i 24 previsti precedentemente.

Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.

Il percorso formativo di 30 CFU è indispensabile a coloro che vorranno partecipare ai concorsi ordinari che dovrebbero essere emanati nel mese di gennaio 2024.

In sede di prima applicazione, l’offerta formativa di trenta CFU o CFA erogata dalle Università, si conclude entro il 28 febbraio 2024.

