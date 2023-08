Dpcm scuola, per i docenti specializzati sul sostegno sono previsti solo i 30 Cfu? la risposta dell’esperto

È notizia di oggi la firma, dopo un anno, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della Scuola secondaria di I e II grado.

In attesa della pubblicazione del DPCM, La Tecnica della Scuola ha risposto ad alcune domande dei lettori sulla questione della formazione e dei Cfu.

RIVEDI LA DIRETTA

Per quanto riguarda la posizione dei docenti specializzati sul sostegno, ecco la risposta del nostro esperto in normativa scolastica Lucio Ficara: “Dobbiamo suddividere le fasi dei concorsi. C’è una prima fase transitoria che è quella che partirà da settembre 2023 e fino al 31 dicembre 2024. La seconda fase è quella a regime, dal 1° gennaio 2025, dove serviranno obbligatoriamente 60 Cfu. Nella prima fase per partecipare ai concorsi per i posti comune servirà avere la laurea + i 24 Cfu, oppure tre anni di servizio, oppure l’abilitazione. Per i posti di sostegno, invece, è sufficiente la specializzazione a prescindere dai Cfu”.