Dress code a scuola? 8 studenti su 10 hanno regole da seguire e per alcuni divieto di piercing, unghie finte e altro

Regole a scuola su dress code e smartphone: agli studenti piacciono. Secondo un sondaggio realizzato da Skuola.net su 1000 ragazzi e ragazze di scuola media, oltre 8 su 10 hanno dichiarato di avere delle regole da seguire sull’abbigliamento da scuola.

In particolare, uno su 4 riporta di una vera e propria guida sul vestire a scuola, un regolamento formalizzato con indumenti consentiti e altri vietati, come gonne, maglie e pantaloni troppo corti. Circa 6 su 10, invece, devono seguire raccomandazioni non scritte.

Inoltre, ci sono anche regole sull’aspetto personale: 1 studente su 7 riferisce di prescrizioni su unghie finte o ricostruite, colorazioni e tagli dei capelli particolarmente stravaganti, piercing, cappelli e accessori troppo vistosi.

Le regole sugli smartphone

Ma c’è un regola che colpisce molto di più l’animo social dei giovani, ed è proprio quella relativa all’uso degli smartphone. Secondo il sondaggio, più di 9 studenti su 10 hanno delle regole. Oltre 6 su 10 hanno a che fare con indicazioni esplicite, formalizzate nel regolamento di istituto, come il divieto di usare i telefoni in classe o di lasciarli spenti. Un altro 31% ha invece istruzioni “orali”, senza possibili conseguenze negative in caso di un loro mancato rispetto. Mentre solo nel 16% dei casi è stato debellato completamente l’uso degli smartphone durante le lezioni a scopo personale.