DSGA: come gestire il profilo giuridico del personale scolastico?

Il personale delle Istituzioni Scolastiche sta incontrando molte

difficoltà sui nuovi adempimenti connessi con l’O.M. 60 del 10/7/2020 relativa alle GPS, la ricostruzione della carriera per i neo-assunti e adeguamento della carriera per il personale che andrà in pensione e la

gestione della pratica di pensione tra SIDI e PASSWEB.

Per il benessere organizzativo, è necessario migliorare le competenze amministrative e gestionali, così da affrontare le continue novità del panorama scolastico, in primis per la gestione dello stato giuridico del personale. Acquisire la consapevolezza di cosa si deve fare, con quale strumento giuridico e con quale norma è fondamentale, così come consolidare la conoscenza degli strumenti già a disposizione delle istituzioni scolastiche, talvolta ancora poco conosciuti.

Ecco alcuni temi imprescindibili per la gestione dello stato giuridico del personale della scuola

Quali sono gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche?

Quali atti amministrativi devono essere prodotti?

Quale documentazione deve essere consultata?

Quale piattaforma deve essere utilizzata?

Come si controllano e si valutano titoli di accesso ai vari insegnamenti

Quali novità e regole dell’O.M 60 del 10/7/2020?

Come avviene la ricostruzione di carriera?

Quali servizi valutare per la ricostruzione di carriera?

Quale adeguamento economico per la pensione?

Cosa stabilisce il diritto a pensione?

Come effettuare il collocamento a pensione?

VAI AL CORSO LA GESTIONE GIURIDICA E ECONOMICA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA. FOCUS SU CONVALIDA PUNTEGGI, RICOSTRUZIONE CARRIERA E GESTIONE PENSIONI (PASSWEB)

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

La lista dei corsi della Tecnica della Scuola

Per il personale amministrativo

Per il personale ausiliario

Per gli assistenti tecnici

CLICCA QUI PER CONOSCERE L’INTERA PROPOSTA FORMATIVA CHE LA TECNICA DELLA SCUOLA DEDICA AL PERSONALE ATA

Come richiedere un corso

Invia una richiesta per la tua scuola compilando il modulo on line, fornendo le informazioni richieste: titolo, periodo di svolgimento, estremi della scuola e referente del corso. Sarai immediatamente contattato per concordare i dettagli.

Per ulteriori informazioni scrivi alla casella di posta [email protected] o chiama al numero 095 448780.

LEGGI ANCHE