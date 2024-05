“Due supplenti di arte e inglese in un anno, una prof sospesa perché inadatta. Ma tanto avremo i visori”: lo sfogo di una madre

Qualche giorno fa abbiamo riportato lo sfogo di ben 105 docenti che hanno criticato la gestione, da parte delle scuole, dei fondi del Pnrr. A dire la sua, su X, è stata una mamma con un post polemico in merito alla situazione della scuola del proprio figlio.

Ecco lo sfogo: “Il coordinatore della scuola di mio figlio mi ha spiegato che da settembre grazie al Pnrr avranno visori x realtà aumentata, puff per musica [sic]. Intanto quest’anno si sono avvicendati 2 supplenti di arte, 2 di inglese e quella di matematica sospesa perchè ‘inadatta’. Ma avremo i visori”.

Edilizia scolastica, un tema scottante

Insomma, la donna pensa che non basta l’avvento dei visori per migliorare la scuola, anzi: si dovrebbe fare di meglio sulla continuità didattica, sul rapporto tra docenti e studenti. La mamma ha poi continuato: “Abbiamo avuto pure questa insegnante di matematica palesemente non in grado di insegnare, ma nonostante segnalazioni della dirigente e dei genitori da settembre il decreto di sospensione è arrivato il 26 maggio. Ma avremo i visori”.

Ecco alcuni commenti: “La scuola in cui insegno ha ricevuto circa € 700-800.000 di fondi pnrr per visori, attrezzature e corsi di potenziamento e recupero. In compenso abbiamo infissi di 40 anni fa, infiltrazioni in palestra e bagni alunni a pezzi”.

I percorsi formativi

