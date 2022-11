Duplice incendio nei piani di una scuola superiore a Milano, edificio evacuato durante le lezioni

Nella mattinata di oggi, 24 novembre, sono scoppiati due incendi in due dei cinque piani dell’istituto Galileo Galilei a Milano, in zona San Siro, come riportano MilanoToday e l’Ansa. Tutto sarebbe avvenuto durante le lezioni, poco prima delle 10 e 30 del mattino.

L’intero edificio è stato subito evacuato, con docenti, studenti e membri del personale della scuola costretti a uscire dai locali scolastici. Al momento nella scuola sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, arrivati in quattro mezzi. Attualmente non ci sarebbero feriti o intossicati, come confermato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto è stata comunque mandata un’ambulanza in servizio di prevenzione.

Al momento una sola persona ferita

Solo una studentessa avrebbe riportato una leggera distorsione alla caviglia dopo essere caduta durante le fasi più concitate dell’evacuazione.

Il rogo avrebbe interessato il terzo piano del palazzo e quello interrato. Secondo quanto appreso da MilanoToday le fiamme avrebbero interessato alcuni quadri elettrici presenti nei corridoi della scuola. Al momento si parla di un rogo di natura dolosa. Tutto è avvenuto da poco, quindi i fatti sono ancora in evoluzione.

Secondo Fanpage.it, gli incendi sarebbero stati abbastanza corposi, tanto da non essere facilmente debellabili. Dopo circa un’ora dallo scoppio, i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a far uscire tutto il fumo dall’edificio.