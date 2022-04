È on line risorsescuola.it, il portale di ricerca e approfondimento di tutte le “risorse” destinate alle scuole italiane

Per agevolare e supportare il lavoro del personale scolastico, DS, DSGA e docenti in primis, troppo spesso oberati di comunicazioni, circolari, pratiche e burocrazia, è stato predisposto il portale www.risorsescuola.it.

Si tratta di un aggregatore, sempre aggiornato e implementabile, di Avvisi, Bandi e altre iniziative specifiche (Manifestazioni di Interesse, Call, Concorsi, etc. etc.), News e linee di finanziamento, indetti, nel corso dell’anno scolastico, da Istituzioni, pubbliche (PA) e private, del Paese.

A tal proposito, risorsescuola.it è pensato appositamente per informare, supportare e orientare gli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado del Paese, nella ricerca e mappatura delle iniziative in essere, ancor prima della scelta di una specifica.

Il servizio è semplice e immediato, chiaro ed intuitivo sia nella consultazione che nella navigazione e fruizione della piattaforma, i cui tempi sono molto ridotti, trattandosi di un unico motore di ricerca.

Gli utenti si troveranno come dinnanzi ad un archivio sempre attivo, che veicola informazioni e contenuti in modo smart, dettaglio questo, non secondario che, auspicabilmente, andrà a sensibilizzare gli addetti ai lavori, motivandoli a partecipare attivamente alle Buone Pratiche e a tutte quelle opportunità – preziose, in termini di interesse, contenuto e budget, che, troppo spesso, per mancanza di tempo e chiarezza, si trovano a declinare.

Il personale scolastico, infatti, dopo essersi registrati al sito, in base all’opzione prescelta, potrà consultare tutte le news e gli aggiornamenti sulle sinergie che orbitano intorno al Mondo della Scuola, come anche visionare le Buone pratiche e le opportunità da cogliere, più idonee e appetibili al profilo associato alla Scuola di riferimento.

Il portale offre diversi pacchetti e soluzioni

La prima, Viewer è sempre GRATUITA e consente agli utenti di rimanere sempre aggiornati sulle principali notizie del Mondo della Scuola, visualizzando con un click tutte le news pubblicate.

La seconda, Starter, si attiva con un piccolo abbonamento ed offre un doppio servizio: la visualizzazione delle news e la consultazione/monitoraggio – sempre aggiornati – di Avvisi, Bandi, Concorsi etc. etc, con tutti i dettagli per la partecipazione e la formalizzazione dell’iscrizione.

Offriamo un periodo di tre mesi gratuiti con il coupon VQV3Z7PQ6H

PUBBLIREDAZIONALE