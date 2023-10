E-portfolio, in un unico documento Certificazione delle competenze, Curriculum dello studente e dall’a.s. 2024/25 anche il Consiglio di orientamento

Contestualmente all’attivazione della piattaforma UNICA, raggiungibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it, il Ministero ha trasmesso la Nota 2790 dell’11 ottobre 2023 con tre allegati, tra i quali l’ALLEGATO B, recante indicazioni per il personale scolastico per l’attuazione delle Linee guida per l’orientamento di cui al D.M. 22 dicembre 2022 n. 328.

Tra le varie indicazioni fornite, il Ministero chiarisce alcuni aspetti concernenti l’E-portfolio.

L’E-Portfolio è uno strumento digitale che raccoglie tutte le informazioni sul percorso scolastico degli studenti, sulle competenze maturate negli anni e sulle esperienze formative svolte.

Lo strumento evolve insieme agli studenti, accompagnandoli nel percorso di crescita personale e aiutandoli a individuare i punti di forza e le aree di miglioramento. Lo scopo è, dunque, favorire l’orientamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, aiutandoli a compiere le scelte più in linea con le proprie attitudini e aspirazioni.

L’E-Portfolio è strutturato in quattro parti:

1) Percorso di studi, in cui sono riportate le informazioni relative al profilo scolastico presenti nel sistema informativo del Ministero;

2) Sviluppo delle competenze, in cui trovano documentazione le competenze sviluppate tramite attività svolte in ambito scolastico ed extrascolastico e tramite il conseguimento di certificazioni, oltre che con riferimento ai capolavori caricati;

3) Capolavoro dello studente, in cui scelgono, per ogni anno scolastico, almeno un prodotto, di qualsiasi tipologia e realizzato in ambito scolastico o extrascolastico, attraverso attività svolte individualmente oppure in gruppo, da essi riconosciuto criticamente come il proprio “capolavoro”;

4) Autovalutazione, in cui esprimono le proprie riflessioni in chiave valutativa, auto-valutativa e orientativa sul percorso svolto e autovalutano il livello di sviluppo raggiunto con riferimento alle otto competenze chiave europee.

L’E-Portfolio conterrà anche una sezioneche comprenderà la Certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola, il Curriculum dello studente (allegato al diploma conseguito a seguito dell’esame di Stato del secondo ciclo) e, dall’anno scolastico 2024/2025, il Consiglio di orientamento (elaborato dal Consiglio di classe per il passaggio al secondo ciclo di istruzione).

L’allegato B chiarisce che nell’anno scolastico in corso, studenti e studentesse delle ultime tre classi della scuola secondaria di secondo grado possono contare anche sul supporto del docente con funzione di tutor nella compilazione dell’E-Portfolio. Invece, nelle classi delle scuole secondarie di primo grado e nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, in cui per quest’anno scolastico non è prevista l’attivazione della figura del docente tutor, non è richiesta la predisposizione dell’E-Portfolio. E’ comunque possibile per le scuole in questione decidere di avviare o meno un percorso di conoscenza e valorizzazione dell’E-Portfolio già a partire da questo anno scolastico.