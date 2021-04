E se un drone consegnasse il libro all’alunno in DaD? [VIDEO]

E se un drone consegnasse il libro all’alunno in DaD?

Uno studente un po’ “pigro” durante la lezione in DaD con tanto di bibita e sdraiato al sole, senza libro in mano. La lontananza fisica dai compagni e dal professore lo rende tranquillo, inscenando un finto problema di connessione con la lezione. Non sa però che il professore gli ha riservato una sorpresa “inaspettata”, ovvero, la consegna tramite un drone, del libro di testo direttamente a casa. Così, l’alunno indisciplinato è costretto a seguire la lezione senza più scuse.

Il video, ricco di ironia, è stato realizzato dai ragazzi della 5C dell’IISS Galileo Galilei di Canicattì (AG) e si è classificato terzo al premio scuola digitale della provincia di Agrigento.

Come afferma il prof. Antonio Lo Brutto, protagonista dell’iniziativa, “l’intento è quello di smorzare lo stato emotivo che vivono i ragazzi con la didattica a distanza”.

