Ecco l’ App anti-violenza

Una proposta di legge sul bullismo ha avuto il via libera dalla Camera, con 234 voti a favore, nessun contrario e 131 astenuti, e ora in visione al Senato, e che prevede un numero telefonico di assistenza attivo 24 ore su 24 (il 114), una app anti-violenza e un monitoraggio costante su tutte le scuole italiane.

Estensione della precedente legge

Il testo si compone di 8 articoli e rappresenta un’estensione della legge sul cyberbullismo approvata nel 2017. Previsto l’impiego di strumenti penali, con la modifica del reato di atti persecutori inserendo anche le “condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione”.

Inasprite le pene sull’obbligo scolastico

Viene modificata anche la contravvenzione prevista in caso di inosservanza dell’obbligo scolastico da parte dei genitori. Si passa dall’attuale multa di 30 euro ad una sanzione dai 100 ai 1.000 euro. La proposta di legge, inoltre, chiede al Ministero dell’Istruzione un costante monitoraggio sugli istituti italiani per “determinare l’estensione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti, la percezione degli stessi fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici e, più in generale, la qualità del clima della classe”.

Una piattaforma destinata ai prof

Lo stesso Miur dovrà creare una piattaforma di e-learning destinata ai docenti e finalizzata all’adozione di strategie antibullismo. Il servizio di assistenza alle vittime viene istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà accessibile tramite il 114, attivo 24 ore su 24 in maniera gratuita.

Messaggistica istantanea

Prevista anche la versione per smartphone che prevederà anche un servizio di messaggistica istantanea. Infine, per avere un quadro sulla situazione e sulla diffusione del fenomeno in Italia, l’Istat dovrà assicurare una rilevazione annuale “sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio”.