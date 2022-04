Ecco l’app contro l’abbandono scolastico

E’ stata ideata e implementata per la Comunità di Sant’Egidio un’applicazione che svolge attività di sostegno ai più vulnerabili, come l’accompagnamento di bambini e adolescenti in ambito didattico.

L’applicazione a seguito dell’evidente aumento nella dispersione scolastica che come è noto, già nel 2020 in Italia, è pari al 13,1%, mentre nelle zone del Sud con percentuali che hanno superato ampiamente le doppia cifra in alcune regioni del Meridione, come la Calabria, dove si attesta al 22,4% o la Campania, in cui arriva al 20,1%.

L’applicazione- scrivono le agenzie- raccoglie e gestisce le segnalazioni che arrivano dagli enti sul territorio e dal contact center dedicato – il cui numero è 06.8222244 –, per indirizzarle agli operatori volontari della Comunità di Sant’Egidio autorizzati ad assistere i ragazzi nel loro percorso scolastico.

Questo strumento è fruibile sia da web che da smartphone e permette di raccogliere e analizzare in uno stesso ambiente digitale tutte le informazioni legate agli studenti, in modo da fornire una visione globale delle diverse situazioni e di intervenire nella maniera corretta per ognuna di esse.