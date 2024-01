Ecco lo spot tv per le iscrizioni

Se ne occupa una agenzia specializzata a curare il progetto di comunicazione e dunque di lancio dello spot in occasione della campagna per le iscrizioni online nelle scuole, relativo all’anno scolastico 2024-2025 voluta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito.

Uno spot per Tv e radio che, bisogna dirlo, sembra abbastanza chiaro e preciso, visto che lo scopo della campagna è quello di informare i cittadini sulle modalità di iscrizione online alle scuole attraverso un messaggio chiaro e diretto.

Anche per sganciare le segreterie delle scuole da un altro peso, considerando che l’obiettivo è di informare le persone sui tempi di iscrizione, su come fare domanda attraverso la piattaforma dedicata Unica e sui nuovi strumenti a disposizione per effettuare al meglio la scelta del percorso formativo e della scuola più adatta.

Lo spot televisivo ha l’obiettivo di spiegare al pubblico di riferimento la procedura di iscrizione presentando tutti i servizi offerti da Unica.

La chiusura dello spot, che termina con la frase “è facile, è veloce, è UNICA!”, rimanda al sito unica.istruzione.gov.it col preciso scopo dunque di far conoscere all’utenza il nuovo strumento per le iscrizioni attraverso un linguaggio semplice che rassicura sulla facilità di utilizzo della procedura di iscrizione pensata per le famiglie.

LO SPOT