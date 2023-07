Edgar Morin compie 102 anni: il grande filosofo francese aveva collaborato anche alla stesura delle Indicazioni nazionali del primo ciclo [INTERVISTA]

L’8 luglio Edgar Morin compie 102 anni.

Morin è certamente uno dei massimi intellettuali del Novecento; egli è noto come il filosofo della complessità ma in realtà è stato anche un sociologo, un epistemologo e un pedagogista.

Nel 2007 venne chiamato da Mauro Ceruti, presidente della Commissione Ministeriale per la riscrittura delle Indicazioni, per collaborare alla redazione della premessa.

Quest’anno – anche a sottolineare la straordinaria del filosofo francese – un suo brano tratto dal volume Il metodo. Etica è stato inserito nella traccia della seconda prova scritta del Liceo di Scienze Umane. Per l’occasione riproponiamo una intervista al pedagogista Italo Fiorin da noi realizzate due anni fa quando il filosofo arrivò al traguardo dei 100 anni.

Fiorin ebbe modo di collaborare con Morin per la redazione delle Indicazioni Nazionali della Scuola del primo ciclo del 2007.