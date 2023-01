Edilizia scolastica e Pnrr, Giuliani a Radio 1: “Le scuole non sono pronte a gestire questi interventi, necessario un supporto tecnico”

Intervenuto a ‘Che giorno è’, la trasmissione in onda su Rai Radio 1, nel corso della puntata di oggi, 23 gennaio, il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani ha parlato di edilizia scolastica e Pnrr.

Il nostro direttore ha discusso a proposito dello stato delle nostre scuole e dell’arrivo dei fondi del Pnrr, mettendo in luce le differenze tra Settentrione e Mezzogiorno: “In diverse regioni del Sud c’è una lentezza nella gestione delle risorse. Vengono stanziati centinaia di migliaia di euro, un comune del Nord magari riesce a gestire tutto in uno o due anni mentre al Sud possono passarne anche dieci. Al Sud abbiamo tantissimi edifici scolastici dove a volte non ci sono le condizioni per l’apertura. Molti edifici sono in attesa di ricevere manutenzione”.

“I fondi Pnrr si aggiungono a vecchi fondi che da anni non vengono spesi. Ci sono addirittura residui di fondi passati. C’è una difficoltà nel mettere in moto la macchina amministrativa. Spesso al Sud ci sono commissariamenti che rallentano ulteriormente. Così passano anni prima di realizzare nuove costruzioni”, ha aggiunto Giuliani.

In Italia si investe sull’edilizia scolastica?

Ecco cosa servirebbe: “Ci vuole un supporto tecnico anche per le singole scuole, che non sanno gestire interventi non ordinari, non c’è proprio l’ufficio tecnico. Questo spesso però non avviene o avviene con lentezza. Ci sono realtà dove ci si ferma e la didattica viene compromessa”.

“Con il Pnrr verranno costruiti altri edifici, anche se pochi rispetto al numero nazionale di plessi. In altri Paesi si preferisce costruire ex novo, da noi ci sono edifici anche risalenti all’Ottocento”, ha osservato il nostro direttore.

Il progetto Next Generation Schools

Per gli istituti scolastici interessati, sono disponibili i percorsi formativi Next Generation Classrooms e Next Generation Labs e il percorso di accompagnamento e supporto personalizzato Accompagnamento, co-progettazione e consulenza personalizzata per gli spazi della scuola nell’ambito del progetto Next Generation Schools in collaborazione con Casco Learning.

Il percorso si rivolge in primo luogo ai dirigenti scolastici, al loro staff, ai docenti e al personale tecnico e amministrativo chiamati a progettare e realizzare in ogni singola scuola gli interventi connessi al PNRR, (Investimento 3.2: Scuola 4.0 – scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori, Framework Next Generation Classrooms (tutte le istituzioni scolastiche) & Framework Next Generation Labs (solo scuole secondarie di Secondo Grado).

Il team multidisciplinare di formatori e consulenti è composto da Aluisi Tosolini, Alessandro Catellani, Daniele Khalousi, Marcello Scaravella, Federico Dibennardo, Michelle Mazzotti, Stefano Manici, Stefania Mazza, Carlotta Pizzi e Enrico Carosio.

La scuola può richiedere il percorso completo o i singoli moduli al link sottostante.