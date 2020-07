Edilizia scolastica in India: nasce la School dell’infinito

Sorgerà a Pune, a tre ore da Mumbai, nell’India occidentale, una scuola fantastica, con la forma del simbolo dell’infinito, sormontata da una pista ciclabile e coperta di piante per combattere lo smog.

Forest School

Ma non solo, le agenzie dicono che questa struttura avveniristica, già chiamata “Forest School” è soprattutto una scuola sostenibile, completamente rivestita da piante che ripuliscono l’aria, mentre una coppia di torri cilindriche a sei piani avvolte nel verde, trattengono sul tetto una pista ciclabile ad anello realizzata con due ponti tra le torri, uno sopra l’altro, in modo da creare il simbolo dell’infinito. Tutto il perimetro della scuola sarà inoltre ricoperto di piante che creano una foresta verticale sulla facciata.

Sostenibile ed ecologica

Le piante scelte per la Forest School possono rimuovere le sostanze inquinanti dall’aria e sono in grado di assorbire sostanze chimiche tossiche attraverso le loro foglie o radici, oltre a convertire l’anidride carbonica in ossigeno attraverso la fotosintesi. Le piante serviranno anche per ombreggiare l’edificio in modo da mantenere naturalmente la temperatura interna dell’edificio più fresca e fungere da cuscinetto per il rumore.