Edoardo Galli, 16enne scomparso mentre andava a scuola: “Ha voti altissimi, è il primo della classe”. Ipotesi fuga in Russia

Edoardo Galli è un ragazzo di 16 anni della provincia di Lecco scomparso ormai da quattro giorni. Giovedì mattina è uscito per andare a scuola, ma al liceo scientifico della provincia di Sondrio in cui studia non è mai arrivato. Come riporta Il Corriere della Sera, i genitori del giovane hanno lanciato un appello.

Nelle sue ultime ricerche al pc informazioni per sopravvivere in montagna

Ai genitori aveva raccontato di avere un impegno nel pomeriggio. Quando il padre, non vedendolo rientrare in serata e non riuscendo a contattarlo (il telefono risulta spento), ha lanciato l’allarme, era già lontano. Le ultime ricerche sul computer prima di scomparire nel nulla per trovare informazioni riguardano la sopravvivenza in montagna senza cibo e acqua.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire i suoi spostamenti: Edoardo si sarebbe allontanato dopo aver preso di nascosto da casa un sacco a pelo. Tra le ultime ricerche sul suo computer, informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e acqua, ma anche notizie sulla guerra in Ucraina. La madre è russa e il ragazzo ha il doppio passaporto, si indaga anche sulla possibilità che stia cercando di raggiungere la Russia, anche se al momento resta l’ipotesi meno avvalorata dagli inquirenti.

L’appello dei genitori

Il papà e la mamma hanno lanciato un accorato appello alla trasmissione “Chi l’ha visto?“. “Torna da noi, siamo tutti preoccupati e agitati. Non hai idea di come stanno i nonni in questo momento. Ti vogliamo bene e ti aspettiamo a braccia aperte”, le loro parole. “Edoardo è una persona speciale – racconta la sindaca del suo paese -. Il primo della classe, voti altissimi. Suona il sassofono nella banda del liceo. Eccelle in tutto quello che fa. Idealista, pacifista, non riusciamo davvero a comprendere cosa possa essere accaduto”. A interessarsi alla vicenda è l‘associazione Penelope Lombardia, che ha diffuso foto e descrizione di Edoardo.