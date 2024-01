Educare alla legalità, all’affettività, alla sostenibilità ambientale: arriva il progetto “La lettura intorno” per parlarne in classe

Non è formazione e neanche aggiornamento, si tratterà di una chiacchierata con i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado ai quali saranno forniti stimoli utili per i loro progetti didattici. Parliamo dell’incontro “Leggere per insegnare” che si terrà martedì prossimo, 16 gennaio, al Centro Internazionale di Brera a Milano, al quale, come riportato dal Corriere della Sera, parteciperanno il giudice Gherardo Colombo – ex magistrato di Mani pulite che da tempo si spende in progetti scolastici di legalità – la psicanalista Laura Pigozzi, autrice del saggio “Amori tossici” e Andrea Staid, autore di “Essere Natura”, in cui l’antropologo ripercorre l’evoluzione dell’antropocentrismo europeo che ha determinato il dualismo tra natura e cultura, permettendo così all’uomo di servirsi degli ecosistemi come risorse produttive per arricchire se stesso, come si legge nel catalogo Utet di presentazione del saggio.

Tre, dunque, i temi fondamentali proposti ai docenti: legalità e costituzione, educazione affettiva e rapporti interpersonali, ambiente e sostenibilità. Argomenti importanti e quanto mai attuali di cui spesso non si sa bene come parlare con gli studenti più giovani, da quale angolazione affrontarli, come proporli e discuterne senza banalizzarli o renderli troppo astrusi.

I tre relatori forniranno agli insegnanti – ma anche ai genitori presenti, dato che l’incontro è aperto anche al pubblico – una chiave di lettura del presente che permetta loro di affrontare queste tematiche in classe, o a casa, con i ragazzi, guidandoli alla comprensione e avvicinandoli alla lettura dei testi di riferimento su questi temi. Letture originali, approfondimenti, notizie e percorsi ragionati rivolti a bambini e ragazzi.

L’incontro di martedì rientra nel programma previsto dal progetto “La Lettura Intorno”, una proposta di inclusione culturale ideata e messa in atto dall’associazione BookCity Milano in collaborazione con la Fondazione Cariplo per promuovere la lettura a Milano, con particolare riferimento ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, soprattutto se in condizioni di fragilità sociale e culturale. Il progetto, già nel corso di quest’anno scolastico in corso, ha già coinvolto 27 scuole primarie e secondarie di primo grado in tutte e nove le circoscrizioni del capoluogo lombardo, per un totale di 1122 studenti e studentesse: l’obiettivo – sottolinea IlLibraio.it nella presentazione dell’evento – è stimolare lettori giovanissimi e sostenerli nei primi incontri con i libri, attraverso presentazioni con gli autori e laboratori, percorsi dedicati e letture ad alta voce.