Educare all’aperto con filosofia: testo di didattica per la scuola dell’infanzia e primaria

Educare all’aperto? Forse è il modo migliore per insegnare, come faceva Aristotele nei giardini dell’Apollo Liceo. E allora portiamo bambine e i bambini fuori dall’edificio scolastico per farli muovere liberamente, correre, esplorare e giocare. E in questi momenti, come faceva Aristotele, “fare” filosofia.

Ma perché fare proprio filosofia all’aperto? Perché permette di allenarsi a osservare e interpretare la natura, il paesaggio e sé stessi in modo attivo e con maggiore consapevolezza.

A tale scopo e per dare consigli ai docenti che su tale versante si vogliono cimentare, ma pure ai dirigenti che intendono allargare l’offerta formativa, ma pure alle famiglie che ne potrebbero chiedere l’implementazione nelle scuole frequentate dai figli, è stato pubblicato un interessante saggio: “Educazione all’aperto con filosofia. Percorsi e attività per la scuola dell’infanzia e primaria, di Luca Mori (svolge attività di ricerca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa e dal 2005 progetta e conduce laboratori di filosofia per la scuola. Si occupa di storia della filosofia, filosofia politica, teorie dell’apprendimento e della comunicazione), Erickson, 23,50 Euro.

Il libro raggruppa trentaquattro attività in quattro sezioni, in base alla loro tipologia:

pensieri da esplorare: 7 attività suggeriscono interrogativi su forme e trasformazioni della natura e del mondo attorno a noi, guardando con occhi nuovi il visibile e andando alla ricerca dell’invisibile;

tecniche di osservazione: 10 attività propongono di esplorare il paesaggio con occhio critico, imparando a decifrarne segni, storie e possibilità nascoste «tra le righe»;

educare al paesaggio nel paesaggio: 10 attività ricordano come vivere nella natura con rispetto, alimentando il senso del limite e la sensibilità alle connessioni, così carenti nella nostra specie e così fondamentali per le sfide dell'Agenda 2030;

esercizi di creatività: 7 attività aiutano a riconoscere gli innumerevoli intrecci tra arte, natura e paesaggi, stimolando la creatività individuale e di gruppo.

I capitoli hanno una struttura ricorrente: