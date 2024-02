Educarnival 2024: un’esplosione di colori e solidarietà a Palermo. La scuola protagonista di inclusione

La magia del Carnevale, in questo mercoledì 12 febbraio, ha invaso le strade di Palermo con Educarnival 2024, un evento gioioso che ha coinvolto l’intera città in una festosa celebrazione. Giunto alla sua settima edizione, Educarnival ha confermato il suo ruolo di manifestazione unica nel suo genere, capace di unire divertimento, educazione e solidarietà.

Un viaggio creativo attraverso la Storia di Palermo

Il tema di quest’anno, “Immaginando Palermo e la sua Provincia“, ha dato vita a una sfilata ricca di colori e di fantasia. Studenti di tutte le età hanno interpretato con originalità e passione la storia e l’arte della città, creando un’atmosfera magica che ha incantato il pubblico.

Sorrisi e condivisione anche in Ospedale

Educarnival 2024 ha riservato un’attenzione speciale ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali di Palermo. Grazie all’impegno delle scuole partecipanti, i reparti pediatrici si sono trasformati in luoghi di festa e di allegria. Performance artistiche, laboratori creativi e momenti di gioco hanno regalato ai bambini un sorriso e un po’ di spensieratezza. Numerose le rilevanti presenze durante le performance: i Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte, l’Assessore comunale all’istruzione, il dott. Tamajo, e la dott.ssa Sparacino, Dirigente responsabile della scuola dell’obbligo e contrasto alla dispersione.

La Scuola in Ospedale: un ponte di solidarietà

L’iniziativa “Educarnival in Ospedale” ha sottolineato l’importanza della Scuola in Ospedale come strumento di inclusione e di supporto per i bambini che affrontano la difficile esperienza della degenza. Il Dirigente Scolastico Francesco Paolo Camillo e il Direttore medico Giovan Battista Ruffo hanno ribadito il valore di queste attività nel migliorare il benessere psicofisico dei piccoli pazienti e nel facilitare il loro percorso di guarigione.

L’I.C. Lombardo Radice porta la Sicilia di Bacco in Ospedale

Tra le scuole protagoniste dell’iniziativa, l’I.C.S. Lombardo Radice ha portato il tema “La Sicilia di Bacco” all’interno dei reparti pediatrici ospedalieri. Studenti in abiti rinascimentali hanno allietato i piccoli pazienti con spettacoli coinvolgenti, offrendo loro un momento di gioia e di evasione.

Ed è proprio il gruppo dell’I.C.S.Lombardo Radice ad aver vinto il titolo di “Gruppo più originale dell’ Edizione Educarnival 2024”.

Un Carnevale all’insegna dell’inclusione e della solidarietà

Educarnival 2024 si è concluso come un grande successo, non solo per la sua carica di allegria e divertimento, ma anche per il messaggio di inclusione e di solidarietà che ha saputo trasmettere. La gioia contagiosa dei bambini e la generosità dei partecipanti hanno dimostrato che la condivisione e la collaborazione possono rendere il mondo un luogo migliore.