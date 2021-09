Educazione alla cittadinanza nella scuola superiore. Come fare appassionare i ragazzi?

Come fare educazione alla cittadinanza nella scuola secondaria di secondo grado? Quali strategie per fare appassionare i ragazzi con un percorso formativo estremamente pratico? (VAI AL CORSO)

Un’idea vincente è quella di progettare un laboratorio di cittadinanza con l’approccio didattico del compito di realtà. Una proposta progettuale particolarmente efficace in tema di Educazione civica è la simulazione di una sorta di scuola di politica o la simulazione di un vero e proprio consiglio comunale, che ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti al tema della partecipazione politica, all’acquisizione delle parole della politica, alla cura dell’ambiente.

Un laboratorio di cittadinanza per studenti del quinto anno di liceo potrebbe approfondire una serie di tematiche che non sono trattate esplicitamente nei programmi ministeriali ma che nondimeno sono fondamentali per delineare il quadro in cui opera il giovane elettore, quali ad esempio il ruolo dello Stato nazionale di fronte ai nuovi attori globali, le nuove formazioni politiche e il populismo digitale. O ancora, l’organizzazione della Giornata della Memoria potrebbe essere un’attività funzionale a promuovere la riflessione sulle dinamiche che vennero attivate nel corso dello sterminio del popolo ebraico, portando lo studente a riflettere sull’eventualità che un simile fenomeno possa ripetersi, e che soggetti tutto sommato «ordinari» possano arrivare a macchiarsi di tali crimini.

