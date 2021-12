Educazione ambientale. Gli studenti cosa sanno di agricoltura sostenibile? I webinar gratuiti

Sui temi dell‘educazione ambientale e della sostenibilità, il ministero dell’Istruzione è in prima linea, come dimostra il progetto RiGenerazione scuola, che si pone obiettivi ambiziosi quali:

Riuscire a diffondere velocemente un nuovo stile di vita, un nuovo modello di società che non preveda lo scarto né l'usa e getta;

Generare opportunità ed esperienze formative e per imparare a ragionare in termini di intero ciclo di vita, di processi rigenerativi, pensiero sistemico e di lungo termine;

Insegnare ai giovani ad abitare il mondo in modo nuovo nella consapevolezza che un mondo nuovo non c'è;

Comprendere e generare nuovi modelli di sviluppo per azzerare i conflitti tra le generazioni;

Mettere a sistema e rendere strutturali le diverse attività formative che già si attuano nelle scuole;

Valorizzare e rendere ripetibili le migliori esperienze e progettualità scolastiche;

Fornire strumenti didattici alle scuole sulla transizione ecologica;

Monitorare e implementare le attività di educazione civica;

Offrire strumenti di formazione per i docenti;

Dedicare risorse alle attività di educazione alla sostenibilità;

alle attività di educazione alla sostenibilità; Creare legami educativi con partner riconosciuti.

Molte aziende oggi si muovono in linea con questi obiettivi ministeriali, offrendo proposte educative anche per le scuole. Ne è un esempio ParteciPac, il progetto formativo che trae il suo nome da Pac, l’acronimo che sta per Politica agricola comune.

In cosa consiste il Progetto ParteciPac

Finanziato dalla Commissione Europea – Direzione generale Agricoltura e Sviluppo Rurale nell’ambito del Programma Imcap-Infome-2021 (Information measures relating to the Common Agricoltura Policy – Misure di informazione riguardanti la Politica Agricola Comune), il progetto ParteciPac si rivolge a tutti i cittadini italiani, ma in particolare alle giovani generazioni: giovani studenti e loro insegnanti e giovani agricoltori, fondamentali nella transizione verso un’agricoltura più sostenibile e verso la green economy.

A questo LINK un sito interamente dedicato al progetto ricco di articoli, video, podcast, episodi Tv, eventi e workshop, webinar di formazione, tutte attività e contenuti che il progetto promuove con l’obiettivo di informare ed accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importante ruolo delle politiche agricole europee ed in particolare della Pac, soprattutto in relazione agli obiettivi ambientali e di sostenibilità dell’Ue.

Formazione studenti

Dopo le due proposte formative dedicate ai docenti, di cui abbiamo riferito nelle settimane scorse, il progetto ParteciPac apre agli studenti con una serie di 3 webinar dedicati alla sostenibilità ambientale con focus su aspetti diversi.

Il tema della sostenibilità ambientale è uno dei grandi problemi del nostro tempo, talmente grande che a volte ci sembra di essere troppo piccoli per poter fare qualcosa. Eppure il ruolo dell’individuo – ormai è chiaro – gioca un ruolo fondamentale nella sostenibilità, ragion per cui vale la pena formare al meglio gli studenti, perché possano rendersi protagonisti di un cambiamento di rotta.

I webinar gratuiti per gli studenti

Webinar 1 – Un’impronta da gigante: quanto pesano le nostre scelte quotidiane?

Il webinar è in programma il 15 dicembre. Per iscriverti vai al questo link. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 dicembre.

Webinar 2 – Agricoltura 4.0: viaggio alla ricerca della sostenibilità

Il webinar è in programma il 17 febbraio 2022. Per iscriverti vai a questo link. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 febbraio.

Webinar 3 – La nuova PAC tra prospettive e opportunità?

Il webinar è in programma il 20 aprile 2022. Per iscriverti vai a questo link. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 aprile.

