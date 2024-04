Educazione civica a scuola, un incontro gratuito per tutti i docenti ecco come partecipare

Nell’ambito del progetto Green it up! Giovani e comunità educanti protagonisti della transizione ecologica, finanziato da AICS – Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui l’Istituto OIKOS è capofila, l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – AIIG (ente di formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva 170 del 21 marzo 2016), partner del progetto, organizza il FORUM NAZIONALE SULL’EDUCAZIONE CIVICA, che si svolgerà a Roma, dal 23 al 24 aprile 2024, presso la sede di Save the Children (Piazza San Francesco da Paola, 9).

Tra gli obiettivi del progetto vi è la volontà di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di una concezione di “cittadinanza” intesa come appartenenza alla comunità globale, concorrendo in modo pragmatico al cambiamento individuale e collettivo per la creazione di un mondo più sostenibile e giusto. L’obiettivo specifico è quello di formare e attivare una nuova comunità educante, ecologica, informata e consapevole, che attraverso la partecipazione a iniziative e ad azioni collettive di cura del territorio, si renda protagonista di un processo culturale trasformativo orientato alla tutela della biodiversità e alla riduzione del proprio impatto ambientale.

Il Forum nazionale sull’educazione civica, vuole rappresentare lo spazio di scambio e confronto per le/i docenti sull’insegnamento dell’Educazione Civica.

Sono state individuate quattro principali su cui discutere durante le giornate del 23 e del 24 aprile 2024:

Giustizia sociale, protezione dell’ambiente e partecipazione democratica per la definizione di nuovi modelli di sviluppo equi e sostenibili;

Valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico attraverso l’outdoor education;

AGENDA 2030 Educare alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva;

Città: sostenibilità ambientale ed economica.

Ne discuteranno le docenti e i docenti di diverso ordine e grado con i rappresentanti di AIIG, Istituto Oikos, AICS, Ministero dell’Ambiente, Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi, Save the Children, Indire, ASVIS, Polo Museale Sapienza formatrici e formatori, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori di Sapienza Università di Roma, Università per gli Stranieri di Siena, Alma Mater Bologna, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.

La partecipazione all’iniziativa, presente nella piattaforma SOFIA (ID 30930), è completamente gratuita e sarà possibile seguire i lavori anche da remoto tramite il link che verrà reso disponibile agli iscritti secondo le modalità descritte sul sito:

https://www.aiig.it/attivita/progetti/green-it-up/

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO