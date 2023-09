Educazione Civica in diretta, riparte l’iniziativa della Tecnica della Scuola. Sette lezioni (da ottobre ad aprile), con le classi protagoniste

Anche per l’anno scolastico appena avviato La Tecnica della Scuola offre gratuitamente degli incontri-lezione di Educazione civica in diretta (su YouTube e su Facebook) rivolti alle classi di scuola secondaria di II grado e alle classi terze di scuola media.

Il progetto si concretizza in sette trasmissioni in diretta, della durata di un’ora, su sette temi cruciali del curriculum verticale di Educazione Civica, disciplina trasversale istituita con Legge n. 92/2019 e può essere inserito, in tutto o in parte, proprio nel curriculum di Educazione Civica della scuola e di ogni singola classe.

Il format degli incontri-lezione (che verranno seguiti sui canali YouTube e Facebook della Tecnica della Scuola) prevede che una volta al mese, a partire da ottobre 2023 sino ad aprile 2024 due esperti interagiscano con Aluisi Tosolini (ex dirigente scolastico) e il giornalista Daniele di Frangia, rispondendo alle domande che arriveranno dalle classi che seguono in streaming oltre che da quelle che saranno ospiti della diretta.

I sette temi delle sette lezioni toccano elementi cruciali del curriculum di educazione civica

Ottobre 2023 – 1948-2023: 75 anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani

– Novembre 2023 – Intelligenza artificiale: come funziona e che impatto ha sulle nostre vite?

– Dicembre 2023 – Istruzione di qualità per tutti

– Gennaio 2024 – Pace e giustizia: un miraggio?

– Febbraio 2024 – Cyberbullismo e cittadinanza digitale

– Marzo 2024 – Non abbiamo un pianeta B: costruire ed abitare città sostenibili

– Aprile 2024 –Costruire la casa comune europea: le elezioni per il Parlamento europeo

“Si tratta – ci ha detto Aluisi Tosolini, coordinatore nazionale della Rete delle scuole per la pace che coordina il progetto e guiderà le dirette – di temi che toccano direttamente ogni studente e studentessa e la capacità loro e delle scuole in cui vivono di operare in modo trasformativo pe cambiare il mondo e la società in cui vivono rendendoli più giusti, equi, solidali, sostenibili e rispettosi dei diritti di tutti a livello planetario”.

Nel corso di ogni trasmissione saranno inoltre proposti servizi registrati che presenteranno esperienze e progetti didattici inerenti il tema oggetto della diretta realizzati da una o più scuole.

“Nelle scuole e nelle classi italiane – continua Aluisi Tosolini – sono presenti esperienze e progetti di didattica trasformativa e changemaking troppo spesso taciute e poco valorizzate. Noi vogliamo farle emergere ribadendo così anche la necessità di presentare non solo le difficoltà e i fallimenti dei processi educativi che pur ci sono ma sono un’esigua minoranza rispetto all’immenso lavoro quotidiano che con creatività, cura operano per cambiare in meglio il mondo. Le scuole sono la speranza di futuro di questo paese e noi vogliamo dare loto voce”.

“Stiamo intanto preparando la prima diretta – conclude Tosolini – prevista per il 17 ottobre e dedicata ai 75 anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani. Un’apertura che dà la cornice complessiva entro cui vogliamo muoverci assieme alle classi e agli studenti delle scuole italiane seguendo in questo le indicazioni dell’ONU che nei prossimi giorni (18-19 settembre) riunisce a New York i leader del mondo per fare il punto sulla attuazione dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile. Un modo per fare respirare le scuole al ritmo del mondo”.

Un progetto che rafforza e supporta l’impegno della scuola nell’educazione di cittadini e cittadine capaci di prendere responsabilmente in mano la propria vita per trasformare il futuro e la società così come chiede la disciplina trasversale dell’educazione civica.

Per prenotare la partecipazione delle classi alle dirette è necessario compilare il seguente format

Le classi che volessero partecipare all’iniziativa, con esperienze didattiche particolarmente significative effettuate negli istituti, su uno dei temi delle sette puntate, e verificare la possibilità di realizzare un servizio da trasmettere nel corso della trasmissione, possono mandare una mail a [email protected], indicando un numero di telefono utile per poter essere ricontattati.

Le classi, invece, che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a [email protected], inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico).