Educazione finanziaria a scuola, il progetto del Sole 24 Ore, ecco come candidarsi

È partito da Milano, lo scorso 25 ottobre dall’IIS Falcone Righi di Corsico, quasi al termine del mese dell’educazione finanziaria, lo “Young Finance School Tour” organizzato da Il Sole 24 Ore, un percorso di tappe fisiche, nelle scuole delle principali città italiane, e digitali, che propone a studenti e professori l’opportunità di approfondire vari temi dell’educazione finanziaria, oltre a fornire materiale didattico di riferimento, che potrà essere visionato nel sito dedicato, da cui si può anche candidare la propria scuola. L’iniziativa rappresenta l’ultima tappa di un percorso, iniziato con il lancio di una prima serie video e il successivo libro “Young Finance – investire è un gioco da ragazzi”, dedicati alle generazioni più giovani, per spiegare in modo chiaro, autorevole e divertente la gestione del proprio denaro.

Il tour e gli esperti

A guidare gli incontri saranno Marco lo Conte -giornalista e responsabile social media team del Sole 24 Ore – e Elia Bombardelli, professore di matematica, che ha un canal su YouTube seguito da quasi 500.000 persone, e Gianluigi Ballarani, imprenditore tech e docente di digital marketing e cripto strategy all’Università di Pavia.

L’idea è quella di aiutare i più giovani ad avvicinarsi alle tematiche economiche, sempre più importanti per il loro futuro, attraverso un approccio divulgativo e occasioni di apprendimento coinvolgenti, grazie anche ad una comunicazione che si basa su un linguaggio immediato e di facile comprensione, da parte delle nuove generazioni. Gli incontri, inoltre, sono accompagnati da video, che con parole chiare e complete, arricchite da immagini e spiegazioni visuali, rendono accessibili le basi dell’edufin e le tematiche più complesse.

Il progetto di un tour nelle scuole è nato con l’obiettivo di fornire materiale didattico di riferimento a tutti i docenti che vogliono inserire l’insegnamento dell’educazione finanziaria nel piano dell’offerta formativa, così come da recenti linee guida ministeriali.

Il Comitato per l’educazione finanziaria

Ricordiamo che il Ministero dell’Istruzione ha istituito nel 2017 il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria per migliorare in modo misurabile le competenze in materia di risparmio, investimenti, previdenza, assicurazioni.

Il Comitato, diretto dalla professoressa Annamaria Lusardi, è composto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Banca d’Italia, Consob, Covip, Ivass, Ocf, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

è sviluppato in collaborazione con l’associazione Parole O_Stili, che ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo di una cittadinanza digitale consapevole, e MiAssumo, la prima piattaforma digitale gratuita per l’orientamento scolastico che, attraverso gamification e giochi di ruolo, fornirà agli studenti, in ciascun incontro, strumenti e un valido supporto per poter riconoscere le proprie attitudini e competenze, esplorando le professioni del futuro.