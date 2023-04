Educazione musicale: al via il primo concorso nazionale “Scandicci Città della Musica” promosso da Usr Toscana

Educazione musicale: al via il primo concorso nazionale “Scandicci Città della Musica”...

Al via il primo concorso musicale nazionale “Scandicci Città della Musica”, iniziativa proposta all’interno delle azioni per la diffusione della cultura musicale previste dal Progetto Regionale Toscana Musica dell’USR per la Toscana.

Il concorso è aperto agli studenti del primo e del secondo ciclo provenienti da tutte le istituzioni scolastiche del suolo nazionale ed è riservato a solisti e gruppi di musica d’insieme sia strumentali che vocali. L’iscrizione al concorso è gratuita e non prevede tasse di iscrizione.

Come iscriversi

La competizione si svolgerà in presenza a Scandicci dal 16 al 20 maggio. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro il 30 aprile accedendo al portale dedicato del Progetto Regionale Toscana Musica, all’indirizzo: https://www.scuolafutura.toscana.it/home/1-concorso-scandicci-citta-della-musica/.

Per iscriversi occorre compilare il form indicando gli studenti che la scuola intende iscrivere al concorso e inviare via email all’indirizzo [email protected] la scheda di iscrizione e la dichiarazione sulla privacy, entrambe debitamente compilate e firmate dal Dirigente Scolastico.

L’obiettivo della competizione

Come riporta una nota del direttore generale dell’Usr della Toscana il concorso “si propone di ampliare e potenziare la diffusione della cultura musicale e, in particolare, della pratica vocale e strumentale, in continuità con le

iniziative presenti nel territorio, offrendo alle istituzioni scolastiche uno spazio di espressione e confronto tra

diverse esperienze didattiche al fine di valorizzare le potenzialità di ogni studente”.

L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dall’Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini”, con il sostegno del comune di Scandicci.