Educazione musicale, il progetto di Usr Toscana: un format per l’ascolto consapevole della musica nelle scuole

Educazione musicale, il progetto di Usr Toscana: un format per l’ascolto consapevole...

Come riporta una nota, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ha indicato, tra le azioni prioritarie da sviluppare quest’anno all’interno del Progetto Regionale Toscana Musica, quella del potenziamento dei progetti formativi dedicati all’educazione all’ascolto consapevole della musica.

Il progetto

Allo scopo di supportare le istituzioni scolastiche nell’organizzazione di percorsi didattici specifici è stata realizzata un’azione formativa regionale, in modalità online, che ha visto la partecipazione di quasi 700 figure tra dirigenti scolastici e docenti.

A conclusione della formazione è emerso che i percorsi didattici dedicati all’ascolto della musica sono attualmente considerati dalle scuole della Toscana un notevole arricchimento dell’offerta formativa. In particolare, la didattica dell’ascolto ragionato favorisce azioni trasversali e interdisciplinari di ampio raggio, contribuendo in misura significativa, oltre al recupero di alcune delle abilità di base, anche allo sviluppo della “cittadinanza artistica e culturale”.

Il documento tecnico

In considerazione dell’interesse manifestato, è stato ritenuto opportuno elaborare un documento tecnico che, tenendo conto di quanto condiviso in occasione dell’azione formativa, potesse risultare uno strumento utile per accompagnare le istituzioni scolastiche nell’organizzazione di laboratori permanenti finalizzati all’ascolto consapevole della musica.

All’interno del documento tecnico, rivolto a tutte le scuole impegnate nella realizzazione delle azioni previste dal progetto regionale, contengono indicazioni, obiettivi da raggiungere e buone pratiche per farlo.

LEGGI IL DOCUMENTO TECNICO