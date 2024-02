Educazione sessuale e affettiva? Nelle librerie di tutta Italia, incontri e dibattiti contro le violenze di genere e le relazioni tossiche

Come e dove trovare spunti, strumenti, strategie per parlare di violenza di genere in classe? Con chi confrontarsi per sviluppare delle idee interessanti da trasformare in segmenti formativi, in dibattiti aperti con ragazze e ragazze adolescenti, soprattutto con chi non ha ancora la maturità emotiva per distinguere un rapporto d’amore vero da una relazione tossica potenzialmente proiettata verso un esito violento? Per rispondere a queste domande, le librerie Feltrinelli di tutta Italia hanno dato il via alla rassegna di incontri dal titolo “Leggere insegna a leggere: contro la violenza di genere”, che parte oggi per concludersi simbolicamente l’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

Perché le statistiche del 2024 e degli anni a venire non seguano l’esempio del 2023 (ogni tre giorni una donna è stata vittima di femminicidio e il telefono antistalking ha squillato quasi 52.000 volte) “dobbiamo intestarci un cambio di paradigma tanto urgente quanto non scontato”, si può leggere nel sito della casa editrice che presenta l’iniziativa. Contro la violenza di genere, la proposta comprende una serie di letture e incontri, da Nord a Sud, aperte a tutti.

Nella sede di Piazza Piemonte a Milano, ad esempio, Feltrinelli organizza la presentazione del libro di Cathy La Torre, “Non è normale”, alla presenza dell’autrice, di Francesca Michielin e dello scrittore Marco Missiroli.

La Torre, avvocata, attivista e saggista, in questo suo ultimo lavoro ci fornisce gli strumenti necessari per non confondere amore e sopraffazione, passione e violenza. Un libro – come asserisce la sua presentazione – che nasce dall’esigenza di ribadire che non è normale avere il telefono sotto controllo. Non è normale essere bersagliata di messaggi e chiamate da un ex. Non è normale ricevere avance sessuali senza aver dato il consenso. Non è normale subire pressioni su scelte e desideri personali.

Da Milano a Catania, nella sede Feltrinelli della centralissima via Etnea, il 29 febbraio Antonella Sturiale – giornalista, scrittrice e autrice teatrale e televisiva – presenterà il suo ultimo romanzo “Fino all’ultima goccia di cuore”, una storia di amore malato, dal quale la protagonista tenterà di liberarsi dopo avere acquisito la consapevolezza necessaria.

E poi Napoli, Bologna, Parma, Genova. Insomma, da oggi e fino all’8 marzo, nelle librerie Feltrinelli di tutta Italia si potranno ascoltare e scambiare idee da utilizzare – perché no – per avviare discussioni e cammini educativi nelle classi con ragazzi e ragazze. Come sostiene Save The Children, infatti, è fondamentale, in un percorso sull’affettività e le relazioni, affrontare il tema dell’educazione al rispetto, agli affetti, alle emozioni e ai sentimenti, con uno sguardo educativo volto a promuovere la corresponsabilità tra i generi attraverso il superamento degli stereotipi, il rispetto dell’altro e di ciascuna identità.