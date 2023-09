EITA 2023, a vincere quattro progetti Erasmus+ italiani. Cerimonia di premiazione a Bruxelles

Sono stati annunciati oggi, lunedì 25 settembre, le istituzioni scolastiche vincitrici dell’edizione 2023 del Premio europeo per l’insegnamento innovativo EITA- European Innovative Teaching Award.

La cerimonia di premiazione, che si terrà a Bruxelles organizzata dalla Commissione europea, è in programma per i prossimi 23 e 24 novembre con i rappresentanti dei 93 progetti premiati per l’insegnamento innovativo. Il 24 ottobre prossimo in un evento organizzato congiuntamente dalle due Agenzie nazionali coinvolte nell’iniziativa, INDIRE e INAPP, ci sarà la consegna ufficiale dei certificati e la premiazione dei vincitori italiani.

Il premio EITA è stato assegnato ai progetti Erasmus+ realizzati e già conclusi, selezionati dalle Agenzie nazionali Erasmus+ su base annuale, a partire dal 2021. In questa edizione sono stati selezionati 93 progetti da 32 diversi paesi europei.

Nel 2023, il tema di EITA è “Educazione e innovazione”, in collegamento all’Anno europeo delle competenze, al fine di esplorare l’introduzione di tecnologie esistenti ed emergenti nei sistemi educativi contemporanei. In particolare, sono stati selezionati progetti Erasmus legati all’ uso dell’intelligenza artificiale, la robotica, il coding, la programmazione, la realtà virtuale e l’imprenditorialità.

Ogni paese aderente al Programma ha selezionato quattro progetti Erasmus+. In l’Italia l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha individuato le attività migliori realizzate dagli istituti scolastici (dalla prima infanzia alla secondaria) nell’Azione Chiave 1 per la mobilità e Azione Chiave 2 per la cooperazione in progetti. Per il settore dell’Istruzione e della formazione professionale (VET), invece, la selezione del progetto Erasmus+ è stata curata dall’Agenzia Erasmus+ Inapp.

Le scuole selezionate rappresentano tutti i livelli scolastici: educazione e cura della prima infanzia; istruzione primaria; istruzione secondaria di I grado e di II grado con percorsi generali; istruzione secondaria di II grado con percorsi di istruzione e formazione professionale (istituti tecnici/professionali). Nella fase di selezione dei progetti, le Agenzie hanno tenuto conto di una serie di indicatori di qualità inerenti le metodologie, gli ambienti di apprendimento, l’impatto sui processi di apprendimento e insegnamento nella scuola.

Le scuole italiane vincitrici di EITA 2023

Il progetto Art Creativity Coding – full steam ahead!, coordinato dal 2° circolo didattico S. Giovanni Bosco di Ruvo di Puglia, Bari è stato selezionato per il livello educazione e cura della prima infanzia. Qui le scuole, coordinate dall’insegnante Angela Ippedico, sono state impegnate in un partenariato con istituti di Turchia, Polonia, Portogallo, Grecia e Lettonia. Insieme hanno lavorato per migliorare la motivazione degli alunni nell’uso delle tecnologie e scienze applicati agli ambiti artistici e della creatività. Il progetto ha coinvolto anche gli alunni più piccoli della scuola dell’infanzia, oltre che quelli della primaria e della secondaria inferiore. Tra le metodologie adottate: l’apprendere facendo, l’apprendimento cooperativo e quello basato sui problemi.

Il riconoscimento EITA 2023 per il settore dell’Istruzione e formazione tecnico professionale va all’istituto di istruzione superiore Luigi di Savoia di Chieti per il progetto Integrated learning & Digcomp Evaluation – ILDE. La partnership ha visto collaborare insieme scuole di Italia, Austria, Francia, Grecia e Svezia. L’obiettivo del progetto, coordinato dall’insegnante Massimo Ciancio, era verificare l’impatto degli strumenti digitali nell’insegnamento integrato della lingua madre e lingua straniera. Dopo un’analisi iniziale, i partner hanno sviluppato 5 unità didattiche integrate in versione digitale e non digitale per ottenere un miglioramento delle competenze di base, sull’apprendimento della lingua, sul miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali. Le nuove metodologie sono state poi testate su un campione studenti, con risultati positivi nel miglioramento delle competenze.

Al liceo scientifico Statale “F.Masci” di Chieti va il premio per il progetto Coding the future, relativo al livello istruzione secondaria generale. L’insegnante Sara Solipaca ha coordinato un progetto per la mobilità Erasmus+ rivolto alla formazione di 15 insegnanti dell’area scientifico matematica. I docenti sono stati coinvolti in corsi di formazione di una settimana su 5 competenze digitali: elaborazione delle informazioni, creazione di contenuti digitali, comunicazione, sicurezza e risoluzione dei problemi. Durante il corso i partecipanti sono entrati in contatto con piattaforme web, applicazioni, app mobili e hanno sperimentato in modo diretto come incorporare il Coding e il Pensiero Computazionale nel Curriculum scolastico, esplorando e valutando le ultime tendenze e gli approcci all’insegnamento dell’alfabetizzazione digitale, nonché condividendo buone pratiche di strumenti ICT.

Il progetto “E.S.S.E:N.C.E.- Entrepreneurial Skills in Schools Education: Nurturing Citizenship and Entrepreneurship” dell’istituto comprensivo Fontanile Anagnino di Roma si è aggiudicato il riconoscimento per il livello di istruzione primaria. Il partenariato, seguito nella scuola dalla docente Paola Maria Delpozzo, ha coinvolto scuole e università di Italia, Finlandia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Turchia. Attraverso il miglioramento del profilo professionale degli insegnanti, ESSENCE ha aiutato gli studenti ad acquisire e valutare le competenze imprenditoriali, consentendo lo sviluppo competenze trasversali come il pensiero critico, la creatività e la percezione di sé, e introducendoli, con il gioco, al mondo professionale e promuovendo la loro cittadinanza attiva. È stato realizzato un percorso di formazione per l’insegnamento per migliorare le strategie per l’insegnamento delle competenze imprenditoriali, tecniche di valutazione e l’utilizzo di uno strumento digitale, l’E-portfolio, per le attività di valutazione e autovalutazione.

Maggiori info su EITA 2023: https://www.erasmusplus.it/news/formazione-professionale/eita-2023-terza-edizione-del-il-premio-europeo-per-linsegnamento-innovativo/