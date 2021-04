Elena Bonetti e Giovanni Biondi riferiscono alla Camera sul sostegno alle famiglie e sugli Ifts [SEGUI LE DIRETTE]

Due appuntamenti alla Camera martedì 27 aprile.

Elena Bonetti

Elena Bonetti, Ministra per le Pari opportunità e la famiglia, alle ore 9.30, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, le Commissioni riunite Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali riferirà sulle linee programmatiche del proprio Ministero. Attese novità sul sistema di sostegno alle famiglie, dal bonus baby sitting alle misure di supporto per le famiglie con figli in DaD. Un appuntamento trasmesso in diretta webtv, che La Tecnica della Scuola seguirà sui propri canali social.

Giovanni Biondi

Alle ore 13, presso la Commissione Cultura alla Camera il presidente dell’Indire, Giovanni Biondi, riferirà nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge in materia di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

