Elenchi aggiuntivi GPS, istanze on-line dal 12 al 27 aprile [BOZZA DECRETO]

Abbiamo già dato notizia del parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sullo schema di decreto ministeriale recante «Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi».

Secondo la bozza di decreto all’esame del CSPI, le funzioni telematiche per l’apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso tra il 12 aprile (h. 9,00) ed il 27 aprile 2023 (h. 14,00), tramite Istanze on-line.

Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente attraverso il sistema informativo – comunque entro il giorno 4 luglio 2023 – il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data comunicazione dell’avvenuto conseguimento con le modalità sopra descritte tra il 21 giugno e il 4 luglio 2023.

Non sarà consentito chiedere il depennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell’elenco aggiuntivo di una diversa provincia.