Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, c’è tempo fino al 25 luglio

A parziale rettifica dell’avviso pubblicato il 12 luglio scorso, a seguito di errore materiale nell’indicazione del termine di presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia, il MI ha comunicato che tali domande potranno essere inoltrate in via telematica entro le ore 23.59 di domenica 25 luglio 2021.

Non cambiano le modalità di trasmissione delle domande, che potrranno essre dunque inoltrate tramite “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Il Ministero ha anche ribadito che il conseguimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 24 luglio 2021 comporta l’iscrizione con riserva e la comunicazione tempestiva via PEC – comunque entro il 1° agosto 2021 – del conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti.

Tali uffici, attraverso le funzioni SIDI disponibili nel periodo compreso tra il 2 agosto 2021 e il 5 agosto 2021, provvederanno ad inserire i titoli pervenuti con le modalità sopra descritte e a sciogliere la riserva.