Elezioni 2022, il programma di FdI sulla scuola: tutela delle paritarie, riforma dei Pcto e diploma a 17 anni

Nonostante lo spoglio sia ancora in corso, il risultato delle elezioni è ormai evidente. Il centrodestra vince e Fratelli d’Italia (intorno al 26%) è il primo partito. Sarà dunque la sua leader Giorgia Meloni ad essere incaricata di formare il nuovo governo. La scuola guarda naturalmente con grande attenzione al risultato delle urne, dopo mesi di campagna elettorale in cui l’istruzione è stata al centro dei programmi dei vari schieramenti. Presto per poter abbozzare il nome del futuro Ministro, ma si può comunque ripartire dal programma che Fratelli d’Italia ha reso noto prima delle votazioni.

Tra i punti che emergono c’è ad esempio quello sulle scuole paritarie. Nel programma di FdI si legge “Tutela delle scuole paritarie e libertà di scelta educativa delle famiglie, anche attraverso l’introduzione di voucher da poter spendere liberamente nelle diverse strutture scolastiche”.

Tra gli altri punti principali del partito emerge la “Valorizzazione degli istituti tecnici e riforma dei Pcto. Questi ultimi al centro delle polemiche dopo la morte di Giuliano De Seta e prima ancora di Lorenzo Parelli.

Ma da sottolineare anche la riduzione di un anno del percorso di studio scolastico, a parità di monte ore totale, per consentire ai giovani di diplomarsi a 17-18 anni.

Infine per Fratelli d’Italia vanno gestiti meglio i compiti a casa per gli alunni, affermando il principio che la didattica si svolge soprattutto in aula.

Il programma di Fratelli d’Italia