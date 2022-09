Elezioni 2022, Renzi: “Aumentare stipendi degli insegnanti e dare importanza alla loro figura”

Rimettiamo la scuola al centro del villaggio, dando maggiore importanza agli insegnanti. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un video lanciato su Twitter:

“Campagna elettorale, scuola: qual è la prima proposta? Aumentiamo gli stipendi degli insegnanti. ed è giusto, è doveroso, noi abbiamo una media della paga degli insegnanti che è decisamente inferiore alla media europea, però forse non è solo questo il problema, ma manca un riconoscimento sociale.

Non è più come in passato dove la figura del maestro, dell’insegnante, dell’educatore, era considerata un valore aggiunto per la comunità. Oggi noi per primi genitori, ci lamentiamo degli insegnanti, non diamo ai nostri ragazzi l’idea dell’importanza del ruolo della figura dell’insegnante.

Le forze politiche, prima di ragionare dei soldi o insieme al momento in cui ragionano di soldi, dovrebbero avere la forza di dire rimettiamo la scuola al centro del villaggio, rimettiamo la scuola come pilastro della comunità e diciamo grazie ai nostri professori, ai nostri maestri”.