Elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle Consulte Provinciali

Con la nota n° 3953 del 20 settembre 2023 il Ministro dell’Istruzione e del Merito comunica alle scuole che entro il 31 ottobre del 2023 devono essere terminate le elezioni dei rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti.

Durata della consulta

Con la conclusione dell’anno scolastico 2022-2023, è scaduto il mandato biennale d’incarico concernente i rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti (CPS), per cui si rende necessario procedere alle elezioni dei nuovi studenti rappresentanti in ogni singola istituzione scolastica secondaria di II grado statale e paritaria per il biennio 203/2024 e 2024/2025. Le elezioni dovranno svolgersi anche laddove fossero state indette lo scorso anno scolastico elezioni suppletive a seguito delle dimissioni o della perdita dei requisiti di eleggibilità dei rappresentanti eletti o per esaurimento delle liste.

Funzioni e compiti della consulta

La Consulta Provinciale degli studenti nell’esercizio della sua funzione svolge i seguenti compiti:

• Assicura il più ampio confronto fra gli studenti e formula proposte d’intervento che superino la dimensione del singolo istituto;

• Formula proposte ed esprime pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali in questioni attinenti le problematiche studentesche;

• Collabora con gli organi dell’amministrazione scolastica e con i centri d’informazione e consulenza alla realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza, finalizzati alla prevenzione e cura:

Delle tossicodipendenze;

Della lotta contro l’abuso dei farmaci e di altre sostanze;

• Istituisce, in collaborazione con l’ufficio scolastico locale, uno sportello d’informazione per gli studenti;

• Promuove iniziative di carattere transnazionale;

Docente referente

Della consulta fa parte un docente referente quale garante del corretto funzionamento di tale organismo, sia per quanto attiene all’osservanza del Regolamento interno sia per il rispetto delle norme amministrativo-finanziarie.

Funzioni e compiti del docente referente

Egli partecipa ai lavori della Consulta, pur non influenzandone gli indirizzi;

• Esprime pareri tecnici sulle deliberazioni della Consulta;

• Assicura, unitamente agli uffici amministrativi e contabili un utilizzo degli stessi coerente e pertinente con le finalità della Consulta;

• Garantisce, nel rispetto delle vigenti normative, la correttezza, la democraticità e il buon andamento dei lavori della Consulta;

• Promuove e sostiene la più ampia partecipazione dei giovani, favorendo un consapevole e responsabile esercizio di democrazia diretta e di cittadinanza attiva da parte dei rappresentanti eletti.

Assenze da scuola degli eletti

Le assenze dalle lezioni, di studentesse e studenti eletti nelle Consulte studentesche sia a livello provinciale, sia a livello regionale o nazionale, dovute alla partecipazione alle attività dei suddetti organismi, devono considerarsi come attività istituzionale