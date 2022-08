Elezioni del 25 settembre, Forza Italia punta sugli Its Academy, sul coding, sull’educazione emotiva, ma anche sul buono scuola per le paritarie

Il programma di Forza Italia in queste ore fa discutere, in riferimento al buono scuola per gli istituti paritari, sul quale si è espresso anche Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, al Meeting di Rimini, come abbiamo anticipato: “Serve un bonus – ha dichiarato il coordinatore di Forza Italia – troppe scuole non statali stanno chiudendo perché strangolate da una politica a loro contraria”, ha affermato prima di ribadire che bisogna “creare lavoro e mettere i giovani nelle condizioni di lavorare” lasciando perdere il reddito di cittadinanza così come delineato da Giorgia Meloni.

E non mancano, nel programma di FI i riferimenti agli Its Academy, già lanciati dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, da sempre sostenuti anche dalla deputata Valentina Aprea.

A seguire il programma dettagliato sui temi della scuola.

Forza Italia per la scuola

Più scuole innovative del primo ciclo (a tempo pieno, con mense e palestre) e campus di scuole secondarie superiori con laboratori scientifici, centri sportivi.

Riconoscimento della libertà di scelta delle famiglie attraverso il buono scuola .

. Formazione di una nuova generazione di docenti (più tutor e più coach) con nuovi riconoscimenti giuridici ed economici.

Introduzione del coding e della didattica digitale, con copertura con la banda larga.

Più formazione professionale (sistema duale) e più tecnologi del futuro attraverso gli ITS Academy.

Maggiore autonomia alle scuole nel gestire presìdi sanitari e psicopedagogici territoriali per la prevenzione e cura di ogni forma di contagio e dei casi problematici.

Inclusione scolastica per gli alunni e alunne con disabilità con l’istituzione di apposite classi di concorso per il sostegno didattico in tutti i gradi del sistema di istruzione.

Apertura del bando di concorso per l’abilitazione al sostegno agli psicologi anche per la scuola primaria e dell’infanzia, ad oggi possono accedere solo i laureati in scienze della formazione primaria che hanno una formazione meno approfondita sulle patologie del neurosviluppo.

Istituzione della figura dello psicologo scolastico e dello psicologo per l’assistenza primaria.

Introduzione nel programma scolastico di un’ora curricolare di educazione emotiva utile per avere un confronto con i genitori non solo sulla didattica ma anche sulla personalità degli alunni.

Forza Italia per i giovani

Tra le misure pensate per i giovani, anche alcune relative alla formazione: