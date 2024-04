Elezioni del Parlamento Europeo: lezione di educazione civica dei prof. Ainis e Marazzita – DIRETTA ED. CIVICA 15/4 ore 11.00, ISCRIVI LA CLASSE

Il 9 giugno in Italia si terranno le elezioni per il Parlamento Europeo con le quali decideremo i nomi dei 76 rappresentanti italiani alla più importante istituzione rappresentativa deIl’Unione.

Conoscere le istituzioni dell’Unione europea, il loro funzionamento e la ricaduta del governo europeo sulla vite di ognuno di noi è uno degli obiettivi cardine della legge 92 che nel 2019 ha istituito la disciplina trasversale di Educazione Civica.

La diretta di Tecnica della Scuola con Ainis e Marazzita

Nell’ultima puntata delle lezioni di educazione civica in diretta realizzate da Tecnica della Scuola due importanti esperti guideranno le classi in collegamento a conoscere gli elementi essenziali della storia e del funzionamento dell’Unione Europea oltre che le sfide che il nuovo parlamento si troverà di fronte.

Michele Ainis, costituzionalista e professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’università di Roma Tre oltre che editorialista e saggista, ripercorrerà la storia dell’Unione Europea con un focus specifico sulla Carta dei diritti, anche in rapporto al catalogo dei diritti costituzionali.

Giuseppe Marazzita, docente di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto pubblico dell’ambiente all’Università di Teramo, autore del saggio “La costituzione Europea” presenterà le diverse istituzioni europee allargando il raggio alla forma di governo dell’Unione e ad altri organi come la Corte di giustizia.

I due esperti si concentreranno poi sulle domande che gli studenti collegati in diretta rivolgeranno loro così da poter fornire alle centinaia di classi che seguono la lezione curata da tecnica della scuola un panorama completo ed esaustivo che permetta agli studenti che andranno a votare di farlo con la maggiore consapevolezza possibile e a tutti gli altri di conoscere meglio il funzionamento e l’orizzonte di senso della nostra casa comune europea.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

I sette temi delle sette lezioni toccano elementi cruciali del curriculum di educazione civica

Per prenotare la partecipazione delle classi alle dirette è necessario compilare il seguente form

Le classi che volessero partecipare all’iniziativa, con esperienze didattiche particolarmente significative effettuate negli istituti, su uno dei temi delle sette puntate, e verificare la possibilità di realizzare un servizio da trasmettere nel corso della trasmissione, possono mandare una mail a [email protected], indicando un numero di telefono utile per poter essere ricontattati.

Le classi, invece, che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a [email protected], inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.