Eliminare la lingua francese da una scuola? Non si può fare!

Con grande rammarico mi accorgo che da un po’ di tempo i DS stanno dimenticando la loro funzione primaria di docenti ed educatori per diventare mercanti, la cui merce sono i vari PTOF da mostrare al mercato delle iscrizioni. Con atti che definirei di pirateria cercano di rubare iscrizioni vendendo dei prodotti fasulli, ingannando i genitori ignari delle regole e leggi.

Mi riferisco ad un tentativo fatto dalla DS dell’altro I.C. del mio paese che, per attirare iscrizioni, sta propinando un corso, con orario normale e non prolungato, in cui si offre il potenziamento della lingua Inglese ELIMINANDO la lingua Francese. NON SI PUO’ FARE.

Come docente di lingua francese, lo ritengo un atto lesivo della mia dignità e della mia professionalità di docente oltre che non attuabile secondo le leggi che disciplinano la scuola secondaria di primo grado. L’importanza dello studio delle lingue straniere è l’introduzione nel curricolo scolastico è sancito dall’Unione Europea.

Inoltre la proposta è arrivata in collegio docenti che, con poche eccezioni, ha approvato questa scelleratezza. Credo che i miei colleghi dovrebbero provare VERGOGNA per l’accettazione di questa proposta, mostrando inoltre la loro ignoranza delle leggi.

Mi rivolgo ora ai genitori: state attenti e non fatevi ingannare al momento delle iscrizioni!

Giovanna Taccone