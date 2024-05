Elly Schlein e il mondo della scuola, dagli aneddoti da studentessa al suo impegno per i giovani diplomati

Nella nuova puntata di “PolitiGame” di Skuola.net, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, si è rivolta ai giovani con un messaggio chiaro e diretto: la partecipazione politica è fondamentale. Schlein, che si definisce una “nerd degli anni ’90”, ha evidenziato l’importanza di combattere per un salario minimo e contro gli stage gratuiti, proponendo un minimo di 9 euro l’ora come standard per evitare lo sfruttamento. Ha sottolineato che i giovani italiani entrano nel mercato del lavoro già sottopagati e sfruttati, il che ostacola la crescita economica e sociale del paese. Schlein ha espresso la volontà di cambiare questa situazione raccogliendo firme per una proposta di legge sul salario minimo e abolendo gli stage non retribuiti.

Ambiente e sostenibilità: una priorità per il futuro

Schlein ha poi affrontato il tema della tutela dell’ambiente, sottolineando la necessità di investire nelle energie rinnovabili come soluzione efficace e conveniente per combattere il cambiamento climatico. Ha criticato chi nega l’emergenza climatica e ha ribadito l’importanza di utilizzare le risorse dell’Unione Europea per aiutare le persone a fare i cambiamenti necessari verso un’economia più sostenibile. Secondo Schlein, l’Italia ha un potenziale enorme grazie al sole, al vento e all’acqua, e investire in queste risorse potrebbe creare numerosi posti di lavoro e ridurre i costi energetici. Ha anche promosso l’economia circolare come mezzo per ridurre i rifiuti e creare valore.

Diritti civili e politica estera: verso un’Europa unita

La leader democratica ha inoltre parlato di diritti civili, sostenendo l’importanza di leggi contro l’omofobia e il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali. Ha ribadito che tutte le famiglie devono essere difese per il contributo che portano alla società. Sul fronte della politica estera e della difesa, Schlein ha dichiarato di essere una federalista europea, promuovendo l’idea di una politica estera comune per l’Unione Europea. Ha criticato l’attuale focalizzazione dell’Unione sull’industria bellica e ha sottolineato che l’Europa deve rimanere un progetto di pace. Infine, sulla questione migranti, ha evidenziato la necessità di una condivisione equa delle responsabilità tra i paesi europei, criticando chi vuole solo i benefici dell’Unione senza accettarne le responsabilità.

Con un tono personale e colloquiale, Elly Schlein ha cercato di avvicinarsi ai giovani, condividendo le sue passioni per i videogiochi e la musica, e raccontando aneddoti della sua vita scolastica e accademica. Questo approccio ha reso il suo messaggio ancora più incisivo, dimostrando che la politica può essere accessibile e rilevante per le nuove generazioni.

Elly Schlein e la scuola

